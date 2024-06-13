獨／澎湖「2顆星評價景點」曝！遊客愣：老闆叫我滾　導遊揭真相

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貼文曝光後，不少去過的遊客紛紛表示「這間老闆超級扯，我們那時候經過覺得很漂亮，拿手機拍一下就被老闆嗆聲」、「這間老闆超級兇，是會直接衝出來罵人叫你滾的那種，跟朋友從後門進入，結果被罵到不想買」、「本來要進去消費了，到店門口狀似老闆的男人，正扯開喉嚨罵人，怕極了」、「上次去看到這個店長跟遊客要打起來了」、「這老闆得罪超級多遊客，很多人被他轟出來，還有叫人家滾，超級傻眼。」
Google評價僅2顆星！澎湖「二崁聚落」景點店家態度惹議
而《NOWnews》記者因為曾到澎湖二度旅遊過，一看照片就馬上知道是哪個景點，正是位於「二崁聚落」內的「古厝鄉長之家」，當時只有經過並沒有入內，同行友人經過時表示：「這裡好可愛喔！要不要看看」時，在地澎湖友人瞬間臉垮掉，並要求我們快速離開，事後才從澎湖在地人口中得知「該家店老闆非常兇，經常與遊客發生衝突」，因此與朋友一行人每次去二崁聚落都只是路過。
記者也實際訪問澎湖在地導遊，他向記者透露：「那個地方不大，如果很多人擠進去就會很擁擠，然後有很多人又進去不消費，在裡面可能製造垃圾拍照造成店內混亂，所以我覺得老闆在外面有貼公告，有消費才可以進去拍照也是很合理。」
「只能說這位老闆個性比較直接，不比其他老闆個性比較好，可能每組都有耐心的講解，但是也沒有別的意思，就是要你消費才能拍照而已，但有的觀光客就會覺得老闆很兇」導遊提到：「主要是明明外面也都有說有消費才能進去拍照，但是有的客人沒看到就進去在裡面很吵，又影響真的想消費的人進去拍照， 當然會被趕出來。」只能說，大家如果有到此景點，還是要遵守老闆訂下的規則，避免不必要的糾紛！
澎湖二崁聚落必去！生魚片、杏仁茶、伴手禮一次到位
說到澎湖的這個「二崁聚落」就是位於西嶼鄉二崁村，當地古色古香的古厝經過整修之後，變成一個傳統閩南合院建築群，保持傳統聚落風貌，建築內也經常有許多彩繪磁磚，展現出民風淳樸的傳統工藝之美，記者曾經二度造訪，非常喜歡這個地方，絕對是澎湖必去的一個景點之一。
而如果要說「二崁聚落」推薦的地方，一定會首推入口處的「二崁杏仁茶」，順口好喝的口感，在Google評價有高達4.5顆星的評價，遊客各個讚不絕口！另外還有隱藏在巷弄的「魚好刺身」專賣店，愛吃生魚片的民眾完全不能錯過；購買伴手禮、手工藝品則可以到「二崁春」，菊花餅、花生糖都是必買，最後則是遊客也超愛的「二馬豆花」。下回有去澎湖二崁聚落的民眾，不妨可以按照攻略走一回囉！