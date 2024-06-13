徐巧芯爆王義川資料「來自民進黨」 他揪林右昌回應：露餡了？
民進黨政策會執行長王義川「手機訊號分析青鳥運動」說法，引起外界質疑監控人民，國民黨立委徐巧芯12日表示，接獲爆料，民進黨5月27日黨政主管會議，是以「是方電訊」進行交叉比對報告。對此，民進黨秘書長林右昌直呼，聽到這樣報導讓人覺得匪夷所思、也覺得很可怕，難道徐在監控民進黨？不過粉專「不演了新聞台」及「政客爽」質疑，林右昌僅說匪夷所思，卻沒有否認有這場會議，難道真有其事？
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯稱接獲爆料，民進黨日前舉行黨政主管會議，會中由新媒體中心主任詹賀舜報告「是方電訊」進行的交叉比對報告，王義川事後就在電視上大談青鳥行動參與者背景。對此，林右昌表示，聽到這樣的報導，讓人匪夷所思、也覺得很可怕，難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？還是說代理秘書長、副秘書長、王義川跟徐巧芯爆料？
不過粉專「不演了新聞台」，民進黨過去曾被媒體人指開出「八位數字利益」爭奪立院龍頭，民進黨對其提告求償100萬元，並刊登澄清啟事；可此次️徐巧芯爆料民進黨主管會議報告非法手機監控資料，林右昌卻僅說「真的是匪夷所思，絕對不是像徐委員說的這樣！」然後就岔題說要補充財劃法，記者追問「徐巧芯說法有誤嗎？」林右昌則回「我剛剛講過了！」
政客爽也質疑，徐巧芯接到爆料「王義川資料來自民進黨會議」，林右昌的反應竟是回批「難道徐巧芯在監控民進黨中央黨部嗎？」他直呼「但沒有人否認？所以是真的有這場會議哦？笑死哈哈哈哈哈哈！」隨後還在留言區酸「當事人（王義川）好安靜」。