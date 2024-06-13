以後沒有奧客影片！台鐵潮州邱姓副站長：我已經是惡魔
台鐵屏東潮州站邱姓副站長因常將工作時遇到的違規乘客行徑拍下，並放上YouTube頻道「血汗台鐵」當作紀錄出名，但昨（12）日台鐵指出，旅客反應他服務態度不佳，言詞嚴重影響公司形象，已記申誡2次。今（13）日他在社群直言「我已經是惡魔」，並表示日後也不再有奧客影片了。
記者許若茵／台北報導
邱姓副站長過去就常將執勤時的違規乘客行徑放在頻道上記錄，不過台鐵昨指出，近日有旅客及民眾反應，這位副站長執勤時對旅客服務態度不佳，且將個人執勤中密錄器所攝的相關影片張貼於網路上，其言詞嚴重影響公司形象，造成社會負面觀感，損及公司聲譽，核予申誡2次處分，並請其立予改過疏失，做好服務工作。
台鐵南區營運處副處長劉益宏昨接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，近日邱姓副站長持槍自拍引發網友反彈，並不在本次懲處內，檢調現已進入調查，未來若有違反司法部分會再研議懲處，公司對於他將影片貼上社群行為，只要秉持不營利、不兼職等違規行為，都予以尊重他的言論自由，也無規範可管。
今邱姓副站長在社群表示，「好消息，昨天警局驗我的槍，穿透力測試，動能合格，已當場發回。另有關臺鐵懲處我方面，感謝長官讓我在現場有充分陳述，記者們就不要再採訪我了，反正我已經是惡魔，說再多說什麼也沒用。日後也不再有奧客影片了，我只會變回一般的基層主管，太複雜的我們就報警處理就好」，他也引述聖經所言「為義受逼迫的人有福了，因為天國是屬於他的。」