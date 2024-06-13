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快訊／大谷翔平連2天炸裂！本季第17轟出爐　「6月狂谷」手感火燙

▲大谷翔平連續2場開轟，本季17轟出爐，他也在6月手感火燙，持續手感加溫。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續2場開轟，本季17轟出爐，他也在6月手感火燙，持續手感加溫。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

（11:52更新：大谷全壘打寶座）大谷翔平開轟了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（13）日在面對德州遊騎兵隊系列賽第二戰，轟出本季第17發全壘打，大谷翔平不但連續2戰開轟，他在6月手感有機會回溫。此役大谷擔任二棒、指定打擊，面對先發投手John Gray，大谷轟出跟昨天一樣的中外野深遠全壘打，這發全壘打也是大谷在6月的第三發全壘打，而他4月7轟、5月7轟，6月可望突破新高。去年大谷在6月15轟，改寫「酷斯拉」松井秀喜13轟的紀錄，還被稱為「六月狂谷」，大谷只差國聯全壘打王Marcell Ozuna 1發全壘打的差距，就可以重返全壘打王寶座。

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大谷連續2場開轟　手感可望加溫

大谷翔平昨（12）日出戰德州遊騎兵隊，在第4打席終於開轟，敲出擊球初速114.2英里（約184公里）、飛行距離433呎的兩分特大號全壘打，而今天大谷還是維持好手感，第一打席就開轟。大谷這發全壘打，擊球速度105.2英里（約169.3公里）、飛行距離424呎（約129.2公尺）。

大谷面對John Gray，他持續冷靜面對，他最快球速155公里，結果第六顆滑球投到紅中位置，這顆144公里滑球，卻被大谷一棒轟出中外野全壘打。

大谷翔平目前6月出賽11場就有3發全壘打，過去大谷在6月通常都是「趕進度」的時期，加上去年44轟拿到全壘打王寶座，他也很有機會在6月量產全壘打。

大谷去年在天使隊，以二刀流的身分，單月以15轟改寫由大前輩「哥吉拉」松井秀喜保持的日籍選手單月最多轟記錄（13轟），此外，大谷去年6月寫下的1.444OPS數值(攻擊指數），也是史上只有三人（Babe Ruth、Lou Gehrig、Rogers Hornsby）等可以超越他。大谷目前17轟，追平隊友Teoscar Hernández，只差國聯全壘打王Marcell Ozuna 1發全壘打的差距，就可以重返全壘打王寶座。

▲大谷翔平連續2戰開轟，6月他去年單月15轟，被稱為是「6月狂谷」。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平連續2戰開轟，6月他去年單月15轟，被稱為是「6月狂谷」。（圖／美聯社／達志影像）


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