快訊／大谷翔平連2天炸裂！本季第17轟出爐　「6月狂谷」手感火燙

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大谷翔平昨（12）日出戰德州遊騎兵隊，在第4打席終於開轟，敲出擊球初速114.2英里（約184公里）、飛行距離433呎的兩分特大號全壘打，而今天大谷還是維持好手感，第一打席就開轟。大谷這發全壘打，擊球速度105.2英里（約169.3公里）、飛行距離424呎（約129.2公尺）。
大谷面對John Gray，他持續冷靜面對，他最快球速155公里，結果第六顆滑球投到紅中位置，這顆144公里滑球，卻被大谷一棒轟出中外野全壘打。
大谷翔平目前6月出賽11場就有3發全壘打，過去大谷在6月通常都是「趕進度」的時期，加上去年44轟拿到全壘打王寶座，他也很有機會在6月量產全壘打。
大谷去年在天使隊，以二刀流的身分，單月以15轟改寫由大前輩「哥吉拉」松井秀喜保持的日籍選手單月最多轟記錄（13轟），此外，大谷去年6月寫下的1.444OPS數值(攻擊指數），也是史上只有三人（Babe Ruth、Lou Gehrig、Rogers Hornsby）等可以超越他。大谷目前17轟，追平隊友Teoscar Hernández，只差國聯全壘打王Marcell Ozuna 1發全壘打的差距，就可以重返全壘打王寶座。