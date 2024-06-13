民進黨街頭宣講「一路戰到2028」？黃暐瀚示警這藍委：很危險
行政院對立法院國會職權修法提起覆議案，為加強社會溝通，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。對此，資深媒體人黃暐瀚指出，民進黨是要從國會擴權法開戰，一路戰到2028大選，「國民黨根本沒有發現這個事情！」且若罷免啟動，最危險的就是板橋的藍委葉元之。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚在節目《關鍵時刻》表示，民進黨第一戰是為國會改革全台宣講，他們要把當時青鳥行動的年輕人喊出來，未來2周民進黨就會用這種模式練兵，且會持續練兵，一路練到明年1月，接著開始罷免立委。黃暐瀚分析，除了花蓮外，民進黨此次宣講的地方都是民進黨聲勢強的地方，人就會很多。
黃暐瀚認為，民進黨是要從2週的覆議案，戰到釋憲半年、明年罷免，甚至2026年，現在就決定2028能不能贏，「國民黨根本沒有發現這個事情！」。黃暐瀚也點出，最危險的就是勝選幅度很小的葉元之，雖然葉元之常上親綠媒體，綠營支持者對葉仇恨值不高，但是罷免成功有機會讓民進黨重回國會最大黨，且新北市議員戴瑋姍可以挑戰補選，有預期值支持者就會動，只要有下令要罷免掉，葉元之一樣會被犧牲，若國民黨沒有同仇敵慨的話就會很危險。