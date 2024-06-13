台灣版《超級變變變》爆紅！學生報告扮太鼓達人　細節神還原驚呆

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而值得注意的是，有玩過太鼓達人的都知道，隨著音符不同會有不同指令，其中一個需要連續敲打才能讓氣球充氣的音符來時，鼓手就不斷敲擊，而扮演音符的同學就開始用嘴巴吹氣球直到爆炸，完美的還原細節，實在相當逗趣。
貼文在Threads上吸引超過11萬人按讚，討論度超級高，不少網友紛紛回應「這完全可以去日本比超級變變變」、「太好笑了，鬼頭腦耶這些同學」、「台灣版超級變變變完全不輸日本哈哈哈哈哈」、「好厲害的想法，重點是哪一堂課需要有這種作業哈哈哈哈」、「南台科大出人才，太有創意了」、「很優秀也很有創意，但身為資深太鼓迷，很多都沒打中看得我強迫症很難過哈哈哈。」
日本傳奇綜藝節目《超級變變變》！首播至今已有45年
事實上，《超級變變變》的歷史已經有45年之久，首播在1979年12月31日，這檔節目的錄製有分為「現場直播」以及「錄影播出」，到後期其實都是一年錄影一次然後播出。然而令人意外的是，在2024年2月12日時持續播出第99回，而該集也在日前在緯來日本台播出，真的是電視台一個非常長壽的節目之一！
如果想要回味的民眾，都可以至YouTube搜尋「超級變變變」關鍵字，保證讓你一次回味許多經典代表作。沒想到這次因為南台科技大學的學生創意期末報告，又讓《超級變變變》這個日本長壽節目被討論一波！