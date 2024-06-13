全聯便當60元不是最低價！她買「這盒跳水19元」　婆媽揭殘酷真相

台灣版《超級變變變》爆紅！學生報告扮太鼓達人　細節神還原驚呆

▲南台科技大學同學超有創意期末報告，扮演太鼓達人真人版，博得許多網友讚賞。（圖/Threads）
▲南台科技大學同學超有創意期末報告，扮演太鼓達人真人版，博得許多網友讚賞。（圖/Threads）

記者張嘉哲/綜合報導

記得日本超強綜藝節目《超級變變變》嗎？就是以人體配合做出生活上會看到的所有大小事，節目開播多年累積不少經典作品。然而近日有大學生就在社群分享，自己一堂課的期末報告與同學一起還原太鼓達人「真人版」，沒想到各種細節都神還原，被封為是「台灣版《超級變變變》」，貼文超過11萬人按讚，引起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最近有南台科技大學的同學在社群「Threads」上發文表示「期末報告結束，已耳鳴」只見貼出的影片當中，該名大學生與同組組員一同進行期末報告內容，幾人以太鼓達人為題材，一個人扮演鼓手、自己扮演被打的鼓，另外兩位同學則在桌子底下扮演打擊音符輪替的角色。

▲
▲扮演音符的同學必須躺在桌子底下舉牌，不斷更換節奏，笑翻不少網友。（圖/Threads）
而值得注意的是，有玩過太鼓達人的都知道，隨著音符不同會有不同指令，其中一個需要連續敲打才能讓氣球充氣的音符來時，鼓手就不斷敲擊，而扮演音符的同學就開始用嘴巴吹氣球直到爆炸，完美的還原細節，實在相當逗趣。

貼文在Threads上吸引超過11萬人按讚，討論度超級高，不少網友紛紛回應「這完全可以去日本比超級變變變」、「太好笑了，鬼頭腦耶這些同學」、「台灣版超級變變變完全不輸日本哈哈哈哈哈」、「好厲害的想法，重點是哪一堂課需要有這種作業哈哈哈哈」、「南台科大出人才，太有創意了」、「很優秀也很有創意，但身為資深太鼓迷，很多都沒打中看得我強迫症很難過哈哈哈。」

▲該組同學連「連續敲擊吹氣球」的音符都還原，一位同學利用嘴巴吹氣球直到氣球破裂，讓不少人大讚神還原。（圖/Threads）
▲該組同學連「連續敲擊吹氣球」的音符都還原，一位同學利用嘴巴吹氣球直到氣球破裂，讓不少人大讚神還原。（圖/Threads）
日本傳奇綜藝節目《超級變變變》！首播至今已有45年

事實上，《超級變變變》的歷史已經有45年之久，首播在1979年12月31日，這檔節目的錄製有分為「現場直播」以及「錄影播出」，到後期其實都是一年錄影一次然後播出。然而令人意外的是，在2024年2月12日時持續播出第99回，而該集也在日前在緯來日本台播出，真的是電視台一個非常長壽的節目之一！

如果想要回味的民眾，都可以至YouTube搜尋「超級變變變」關鍵字，保證讓你一次回味許多經典代表作。沒想到這次因為南台科技大學的學生創意期末報告，又讓《超級變變變》這個日本長壽節目被討論一波！


獨／澎湖「2顆星評價景點」曝！遊客愣：老闆叫我滾　導遊揭真相

全家「神秘機關」爆紅了！10萬人朝聖超隱密　眾逛20年不知情

最強畢業生致詞爆紅！「高三生金句連發」　5分鐘演說沒冷場讚爆

變頻冷氣「最地雷裝法」一堆人中槍！台電、師傅認了：耗電又不涼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生