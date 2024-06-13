林襄赴韓做醫美挨酸！12年前美照曝　正面回應進化論：沒有醜女人

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中學時期的林襄臉型較圓，眼睛也偏圓，門牙部分微微突出，但仍舊可以看得出來是林襄本人。中學時期的林襄已經陸陸續續有接觸外拍工作，當時造型主要以「妹妹頭」為主，厚重的瀏海能夠修飾她的臉型，加上青春無敵的氣息，十分可愛。事實上，此一時期的林襄，偶爾會在社群平台上小露性感，不論是拍攝身穿JK制服的外拍照，或是鏤空旗袍，甚至是泳裝，都能看得出林襄此時已經有十分傲人的上圍。
因神似立委黃捷紅遍外拍圈 大學時期林襄造型多變（2017-2020年）
大學以後的林襄，拋棄過往的厚瀏海，並且嘗試越來越多樣造型，從嘗試帶短髮假髮，一路到空氣瀏海，此時的林襄已經逐漸在外拍模特兒圈闖出名聲，同時拍攝出不少好作品。加上高中時期，林襄以「瑞希」為名活躍於遊戲實況圈，因此獲得不少活動邀約及拍攝機會。
事實上，讓林襄真正出圈爆紅的關鍵，是在此一時期，有人發現林襄的外型神似現任立法委員黃捷，再加上林襄的暴力身材，被廣大PTT鄉民譽為「大奶黃捷」而廣為人知。
畢業後加入啦啦隊 空降為最受歡迎啦啦隊女神（2021年-至今）
林襄2021年投入樂天桃猿啦啦隊《猿來是妳》徵選，並且挾帶著近百萬的IG追蹤，成功獲選樂天女孩正式隊員，不僅將她的超高流量一同帶到樂天桃猿，甚至空降為最受歡迎的啦啦隊女神，一時間成為流量代表。
此期間，林襄不但受邀前往日本、美國、香港等地出席活動，甚至獲得世界棒球經典賽啦啦隊邀請，成為「夢幻21人」經典女孩之一，將台灣式應援透過轉播、網路，宣傳到全世界，讓大聯盟MLB官網都忍不住轉發經典賽期間，台灣球迷與啦啦隊員們在舞台上賣力為球員加油的英姿。
高流量伴隨來的是許多負面批評，林襄從中學時期憑藉著出色的外貌及自身努力，一步一步成為如今的頂流網紅、啦啦隊女神，甚至也開始擁有自己的主持節目，令人十分佩服。雖然林襄的外貌及身材一直以來都飽受外界質疑「造假」，但明顯從過往照片中，就能明顯看得出林襄的外貌，一直以來除了妝容與造型外，並沒有什麼太大的變化。
林襄也曾親自回覆黑粉，展現超高EQ回覆她的變化，提到自己透過努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶、戒掉所有喜歡的食物，並且努力保養和存錢，才把自己變成如今喜歡的樣子，她表示：「世界上沒有醜女人！」