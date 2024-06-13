冼迪琦為何紅不起來？粉絲點出2大原因「有料沒在露」慘輸林襄

林襄赴韓做醫美挨酸！12年前美照曝　正面回應進化論：沒有醜女人

▲林襄出道以來一直挨酸動刀、整形、隆乳，而她本人也曾表示：「世界上沒有醜女人！」來回應酸民的質疑。近日，林襄趁著休假期間遠赴韓國進行「音波拉提」，再度讓酸民有機可乘，對她去醫美這件事大酸特酸。《NOWnews今日新聞》挑出過去12年來林襄每個時期的照片，來讓讀者們一同見證林襄的變化。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄出道以來一直挨酸動刀、整形、隆乳，而她本人也曾表示：「世界上沒有醜女人！」來回應酸民的質疑。近日，林襄趁著休假期間遠赴韓國進行「音波拉提」，再度讓酸民有機可乘，對她去醫美這件事大酸特酸。《NOWnews今日新聞》挑出過去12年來林襄每個時期的照片，來讓讀者們一同見證林襄的變化。（圖／翻攝自林襄臉書）

記者楊慧玲／綜合報導

啦啦隊女神林襄趁著工作閒暇之餘，抽空與好友和師妹們一同前往韓國旅遊，期間特別前往韓國醫美診所做「音波拉提」，被不少黑粉開酸。事實上，林襄自走紅以後，一直被不少黑粉質疑動刀、整形、隆乳，12年前的照片頻頻被翻出來質疑「改頭換面」，不過林襄曾在Threads上正面回應「進化論」，高EQ回覆：「世上沒有醜女人」。《NOWnews今日新聞》特別挑出林襄3個時期所呈現的樣貌，來讓讀者們一起來關注這位啦啦隊女神的變化。

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▲林襄12日透過社群曬出了自己即將在日本發售的寫真集照片，吸引大批粉絲朝聖關注，也有一些酸民留言嘲諷，不過她都以高EQ的方式回應。（圖／林襄IG）
▲林襄昨日宣布即將在日本推出新的寫真集，吸引大批粉絲朝聖關注。（圖／翻攝自林襄IG）
妹妹頭造型展現青春無敵　中學時的林襄已受關注（2012-2016年）

中學時期的林襄臉型較圓，眼睛也偏圓，門牙部分微微突出，但仍舊可以看得出來是林襄本人。中學時期的林襄已經陸陸續續有接觸外拍工作，當時造型主要以「妹妹頭」為主，厚重的瀏海能夠修飾她的臉型，加上青春無敵的氣息，十分可愛。事實上，此一時期的林襄，偶爾會在社群平台上小露性感，不論是拍攝身穿JK制服的外拍照，或是鏤空旗袍，甚至是泳裝，都能看得出林襄此時已經有十分傲人的上圍。

▲中學時期的林襄留著妹妹頭，臉型跟眼睛較圓，門牙為為突出，但仍舊看得出來是林襄。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲中學時期的林襄留著妹妹頭，臉型跟眼睛較圓，門牙為為突出，但仍舊看得出來是林襄。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲此時期的林襄已經開始接觸外拍，並且敢於社群平台上展露自己的好身材。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲此時期的林襄已經開始接觸外拍，並且敢於社群平台上展露自己的好身材。（圖／翻攝自林襄臉書）
因神似立委黃捷紅遍外拍圈　大學時期林襄造型多變（2017-2020年）

大學以後的林襄，拋棄過往的厚瀏海，並且嘗試越來越多樣造型，從嘗試帶短髮假髮，一路到空氣瀏海，此時的林襄已經逐漸在外拍模特兒圈闖出名聲，同時拍攝出不少好作品。加上高中時期，林襄以「瑞希」為名活躍於遊戲實況圈，因此獲得不少活動邀約及拍攝機會。

事實上，讓林襄真正出圈爆紅的關鍵，是在此一時期，有人發現林襄的外型神似現任立法委員黃捷，再加上林襄的暴力身材，被廣大PTT鄉民譽為「大奶黃捷」而廣為人知。

▲林襄上大學後，嘗試更多造型與髮型，並在畢業前夕，因為長相神似現任立法委員黃捷，因而爆紅。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄上大學後，嘗試更多造型與髮型，並在畢業前夕，因為長相神似現任立法委員黃捷，因而爆紅。（圖／翻攝自林襄臉書）
畢業後加入啦啦隊　空降為最受歡迎啦啦隊女神（2021年-至今）

林襄2021年投入樂天桃猿啦啦隊《猿來是妳》徵選，並且挾帶著近百萬的IG追蹤，成功獲選樂天女孩正式隊員，不僅將她的超高流量一同帶到樂天桃猿，甚至空降為最受歡迎的啦啦隊女神，一時間成為流量代表。

此期間，林襄不但受邀前往日本、美國、香港等地出席活動，甚至獲得世界棒球經典賽啦啦隊邀請，成為「夢幻21人」經典女孩之一，將台灣式應援透過轉播、網路，宣傳到全世界，讓大聯盟MLB官網都忍不住轉發經典賽期間，台灣球迷與啦啦隊員們在舞台上賣力為球員加油的英姿。

▲2021年，林襄挾帶超高人氣與流量，正式加盟樂天女孩，並成為當年度最高人氣的啦啦隊女神。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄於2021年挾帶超高人氣與流量，正式加盟樂天女孩，並成為當年度最高人氣的啦啦隊女神。（圖／翻攝自林襄IG）
高流量伴隨來的是許多負面批評，林襄從中學時期憑藉著出色的外貌及自身努力，一步一步成為如今的頂流網紅、啦啦隊女神，甚至也開始擁有自己的主持節目，令人十分佩服。雖然林襄的外貌及身材一直以來都飽受外界質疑「造假」，但明顯從過往照片中，就能明顯看得出林襄的外貌，一直以來除了妝容與造型外，並沒有什麼太大的變化。

林襄也曾親自回覆黑粉，展現超高EQ回覆她的變化，提到自己透過努力研究變美、努力學習、努力瘦身、飲食控管、戒糖、戒奶、戒掉所有喜歡的食物，並且努力保養和存錢，才把自己變成如今喜歡的樣子，她表示：「世界上沒有醜女人！」

▲林襄2024年宣布離開效力3年的樂天女孩，加盟味全龍小龍女。（圖／翻攝自林襄臉書）
▲林襄2024年宣布離開效力3年的樂天女孩，加盟味全龍小龍女。（圖／翻攝自林襄IG）

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