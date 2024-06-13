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Luka Doncic季後賽生涯首次6犯離場！總冠軍賽「最關鍵判決」出現

▲G3比賽中球隊主將Luka Doncic卻在4分12秒時犯滿畢業，對場上局面造成影響，可能成為這個系列賽最關鍵的一次判決。（圖／美聯社／達志影像）
▲G3比賽中球隊主將Luka Doncic卻在4分12秒時犯滿畢業，對場上局面造成影響，可能成為這個系列賽最關鍵的一次判決。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA總冠軍賽G3達拉斯獨行俠在主場處於0：2落後，必須要贏下才能避免0：3的絕境局面。不過在比賽中球隊主將Luka Doncic卻在4分12秒時犯滿畢業，這是他季後賽首次犯滿，很可能成為這個系列賽最關鍵的一次判決。最終獨行俠以99：106輸給獨行俠隊，系列賽0：3落後，幾乎看不到逆轉的可能。

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獨行俠追分時期　Doncic犯滿畢業

此役末節出現關鍵判決，一度落後21分的獨行俠猛烈追分，打出20：2的高潮，追到只差3分，但就在這重要的反撲時期，一個回合中Doncic在攻防轉換中試圖製造Jaylen Brown的進攻犯規，但裁判吹他阻擋。

經過影片輔助判決之後，裁判決定維持原判，因為Doncic的腳似乎沒有暫定位，如此Doncic也確定6犯下場，這時候他本人也一臉不敢置信，笑著走下球場，獨行俠主場響起了如雷的噓聲。根據統計，這是Doncic生涯第3次犯滿離場，也是其本季以及季後賽生涯首次犯滿，就發生在如此重要的一場比賽中的關鍵回合。

Irving復甦　獨行俠仍落敗

Doncic這一場的進攻表現並不好，總計27投11中，得到了27分6籃板6助攻，雖然個人手感不佳，但在場上還是有巨大的場上吸引防守能力。隨著他的離場，最終獨行俠落敗，系列賽以0：3落後。

Kyrie Irving這一場總計28投13中，投進4記三分球，得到了35分，總算從前兩場的低潮中醒了過來，可惜末節帶隊反撲還是差了一口氣。Brown則是22投12中，得到全隊次高的30分，Jayson Tatum拿31分，兩人同場破30分，率領球隊贏球。

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