樂桃機票促銷來了！日本單程「最低1890元」 虎航799元只到今晚
樂桃推出「遊日限時促銷」，優惠日期為明（14）日12:00～6月16日23:59，Simple Peach票價單程新台幣1,890元起，適用航線有大阪(關西)、東京(成田·羽田)、名古屋(中部)、沖繩(那霸)，共五條航線。可預訂出發日期為2024年6月24日～10月26日。另外，台灣虎航的全航線799元起優惠，則將到今晚23:59為止。
記者葉盛耀/綜合報導
樂桃航空此次的優惠活動，將於明（14）日12:00開跑，至6月16日23:59為止，Simple Peach票價單程新台幣1,890元起，優惠包含5航線，其中台北-大阪(關西)單程未稅價2480元、台北-東京(成田)為2480元、台北-東京(羽田)為2680元，而最低價為沖繩(那霸)-台北，僅1890元起。可預訂出發日期為2024年6月24日～10月26日。
至於台灣虎航航「夏日假期」優惠，推出「全航線799元起」，優惠只到今晚23:59為止，飛澳門單程未稅價799元起、飛日本單程未稅價1799元起、飛韓國則為1999元起、飛越南2099元起、飛泰國3299元起，可預定出發日期為即日起至2024年9月30日。