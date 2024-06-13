焦糖哥哥接綠黨職！他酸「哪能比王浩宇」 本尊現身約飯了
為了加強空戰，黨部主委張茂楠找了「焦糖哥哥」陳嘉行接任台北市黨部執行長。對此，國民黨立委謝龍介姪子謝克洋酸，論資歷、實力、吸怪能力，陳嘉行都不如被罷免的大學長、前桃園市議員王浩宇，「我不服！沒有納入王浩宇根本是作弊！」而王浩宇也現身回應，「謝謝克洋，回中壢有機會也可以吃吃飯，辛苦您了。」
記者王德蓉／綜合報導
針對陳嘉行接任台北市黨部執行長，謝克洋在臉書發文說，論資歷，焦糖葛格看到王浩宇絕對是要叫一聲大學長的，王浩宇在為民進黨打拚時，焦糖葛格還在跳健康操呢。論實力，王浩宇好歹還當過桃園市議員，至少有勝選過的經驗，焦糖葛格連初選都沒有過關的咖，憑什麼可以擔任黨部執行長這麼大的位置？
謝克洋更說，論號召力，每當王浩宇發文批評在野黨時，總是能夠引起黨內同志的共鳴，王浩宇寫的一字一句，字字珠璣都能夠刺向藍白兩黨的心臟。最重要的是，王浩宇還有強大的吸怪能力，不然為什麼藍白要聯手罷免王浩宇？就是擔心王浩宇實力這麼強，不趁他還沒茁壯時把他踩扁，難道要把桃園市長的位置拱手讓給他嗎？民進黨不把王浩宇納入麾下，簡直就是送頭給藍白兩黨而已，三個字，蠢到不行。
對此，王浩宇也親自留言回應，「謝謝克洋。有空來逛夥伴生活，回中壢有機會也可以吃吃飯，辛苦您了」。此外，國民黨台北市議員楊植斗也留言給王浩宇「焦糖的確沒辦法跟您比，他low爆了」，王浩宇也回「年輕人一起加油，你也是。」