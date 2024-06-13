土城惡火奪3命！鋰電池充電起火 父親「潑水爆炸」：心痛難表達
新北市土城區延壽路一棟7層樓高的民宅，該棟民宅4、5、6樓有打通建置內梯，為李姓男子一家和女兒男友共5人同住，今天凌晨民宅突發惡火，今天凌晨突發惡火；里長滕月蘭透露，事發當時爸爸先發現火勢，一緊張就用水去潑鋰電池，電池因此爆炸，火勢一發不可收拾。
記者孫唯容／綜合報導
今天凌晨3時32分左右，新北市消防局獲報，土城區延壽路75巷一棟7樓住宅4樓起火，火勢向上竄燒到6樓頂，消防局出動消防員136人、各式搶救車輛50輛趕往現場，立即疏散各戶層樓布水線灌救、逐層搜救，火勢最終在4時35分撲滅。
消防員逐層搜索，在6樓屋內發現屋主李妻蕭姓女子（58歲）、兒子李男（26歲）及通往頂樓梯間發現女兒的男友鄭姓男子（29歲），3人尋獲時已無呼吸及心跳，其中鄭男則燒成焦屍並未送醫，蕭女與李姓兒子則是送醫搶救宣告不治。
滕月蘭稍早受訪時指出，一家四口從事園藝工作，一家人包括父母兒女及女兒男友一起經營小事業，根據李男透露，家中從凌晨12時許，開始輪流充用於割草的鋰電池，當時李男首先發現火勢，由於過於緊張就用水去潑，電池就爆炸了。
滕月蘭表示，目前女兒男友的遺體仍在6樓不方便搬運，爸爸為此情緒失控，目前陸續趕往2間醫院見老婆、兒子最後一面一度情緒失控說「心痛的感覺無法用言語去表達的」。