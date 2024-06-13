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3大純網銀基金大戰開打　這家銀行祭全面、終身0手續費

▲純網銀基金大戰開打!LINE Bank今（13）日宣布開賣全球境內外多檔基金，並祭出基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」。（圖／LINE Bank）
▲純網銀基金大戰開打!LINE Bank今（13）日宣布開賣全球境內外多檔基金，並祭出基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」。（圖／LINE Bank）

記者顏真真／台北報導

國內3家純網銀不僅要跟傳統銀行搶客，更要力拚損益兩平，持續拓展新業務，從砸錢祭高利吸金搶客，到衝消金放款、外匯存放業務，到拚財富管理業務，尤其股市火熱，3家純網銀也全數推出基金銷售業務，基金大戰也正式開打，LINE Bank今（13）日宣布開賣全球境內外多檔基金，第一階段預計規劃與12家基金公司合作，也成為首家提供境內外基金商品的純網銀，而且開立基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」。

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將來銀行NEXT BANK算是首家推出申購基金服務的純網銀，今年3月18日宣布開辦基金銷售業務，當時也推出震驚市場的申購手續費、信託管理費通通0元的超殺優惠，更獨創「禮物卡」功能，作為啟動親友開啟投資的「理財金」，國人最為熟知的連結基金如元大0050ETF連結基金或元大0056ETF也在首波上架商品範圍中，同時提供目前熱門的高股息、印度、日本、多重資產等系列基金商品，投資人隨時可拿起手機登入將來銀行APP查看熱門基金，好好規劃申購適合自己的基金商品。
 
受惠於純網銀迥異於傳統銀行的網路金融特性，將來銀行在基金交易介面與功能設計上力求簡單清楚，「讓理財變簡單」，投資人可自行透過APP操作，彈指間就能完成理財規劃，其APP的3大特點包括其獨特的投資帳戶讓投資損益一眼明瞭，不再跟平日消費轉帳支出混在一起，而獨創的「禮物卡」功能，不僅讓親友間贈送禮物卡、寫上祝福話語，還可作為對方第一筆理財啟動金，讓投資成為親友間的共同目標，商品分享則可讓親友間分享重點基金商品，能讓彼此間更有話題，一起結伴理財。

將來銀行也表示，財管會員在開業首月即破萬人，後續仍呈倍數成長，男女比例約57比43，主要來自於4大產業包括金融業、公務員、高科技業、餐飲業及學生。若進一步觀察最受財管會員歡迎的投資標的，除了近期正夯的科技基金外，年輕投資人也積極想找握單一國家的未來成長前景，如未來性備受看好的印度、日本、越南等單一國家，目前也還提供「0元手續費、0元信託管理費」優惠，符合資格的財管會員，月月抽10萬元大獎、季季加碼抽5萬元旅遊金。

樂天銀行則是轉介給基富通，並非自己推出基金銷售服務。早在去年就合作推出「一鍵開戶」服務，不用填寫繁複基本資料，最快5分鐘內完成基金帳戶申請，並享有基富通定期定額終身、單筆0手續費的6個月限時VIP資格。今年則再進化，投資人可於基富通App中連結至樂天銀開立新戶，或綁定該行帳號為扣款帳戶。

LINE Bank今日也宣布開賣全球境內外多檔基金，並將攜手12家國內外基金公司，成為首家提供境內外基金商品的純網銀，提供涵蓋AI、美日台股等熱門標的、完整的基金商品及服務，客戶只要在每日頻繁使用的LINE上，打開LINE Bank即能輕鬆取得最新理財資訊，瀏覽基金績效和管理資產，無需受到營業時間、地點或手續費的拘束，隨時隨地都能享受快速、簡單的基金服務。

不僅如此，即日起開立LINE Bank基金信託戶的投資人，即享基金交易申購手續費、轉換手續費、信託管理費通通「全面、終身０手續費」，只要是LINE Bank客戶，這項優惠不限基金商品、交易方式、投資期數或扣款次數，更沒有筆數上限。

LINE Bank也說明，目前第一階段預計規劃將與12家基金公司合作，包含安聯投信、摩根投信、富蘭克林投顧、施羅德投信、富蘭克林華美投信、富邦投信、野村投信、聯博投信、富達投信、PIMCO品浩等，將國人喜愛的基金陸續上架。投資人依個人需求與風險承受度，將可隨時以單筆或定期定額方式，申購全球境內外基金商品，包含股票型、債券型、平衡型基金等。

基金公司也看好與LINE Bank合作所帶來的成果。安聯投信總經理陳彥婷表示，與LINE Bank合作期望更能進一步擁抱年輕世代，讓基金投資理財變成全民運動。摩根投信董事長唐德瑜也談到，期望能夠與LINE Bank聯手服務到更多年輕或網路族群，讓更多人受益於專業的金融投資服務。

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