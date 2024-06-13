CP查理不去《歌手》了！恐與政治因素有關 傳2大咖歌后急救火
CP查理（Charlie Puth）曾唱紅〈See You Again〉、〈Attention〉等經典歌曲，大陸綜藝節目《歌手2024》5月31日在官方微博上宣布，CP查理將登上節目，讓粉絲超興奮。不幸的是，昨（12）日節目組卻公布「CP查理因行程原因不能參加本週的《歌手2024》節目」，傳出改由尚雯婕、袁婭維助陣。
記者薛羽彤／綜合報導
CP查理2歲時曾被狗咬，導致眉毛留下疤痕，被網友暱稱為「斷眉」。《歌手2024》日前宣布CP查理將登上節目，還曬出他的一段影片，「我非常期待去湖南嚐一嚐美食，去見一見那裡的人，去了解他們喜歡的音樂，也希望他們會喜歡我的音樂。」預計明日將進棚錄影的他，節目組昨日臨時宣布CP查理不來了，「歌手查理普斯因行程原因不能參加本週的《歌手2024》節目，再次感謝觀眾對本節目的關心。」
有網友推測CP查理不能來的原因，恐怕與政治因素有關。由於以色列和巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」尚未停戰，他被挖出妹妹支持以色列，他也曾按讚挺以色列的文章，CP查理的X（Twitter）慘遭網友洗版，逼得他關掉社群，更有大陸網友檢舉他，才導致此次錄影告吹。
CP查理臨陣缺席，傳出製作單位找來大陸一線女歌手尚雯婕、袁婭維救火，袁婭維曾在2012年參與《中國好聲音》受到矚目；尚雯婕從選秀節目《超級女聲》冠軍之姿出道，不過兩人也忙著錄製《乘風2024》，是否踢館《歌手2024》消息尚未獲得官方證實。