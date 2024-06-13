127萬股東今早被錢砸醒！00878豪發61.8億股息、每張入帳510元
擁有127萬股東的國泰永續高股息（00878），今（13）日發放股息，每股配0.51元，共發放61.8億元，等於持有1張就可入帳510元，創下史上最佳配息紀錄，更有不少股民開心得在網路秀出入帳通知。根據集保統計，有110人持股超過千張，換算下來等於一醒來就能有50萬元股息入帳。
記者魏妤庭／台北報導
00878的配息金額持續攀升，從今（2024）年第一季每單位配息0.4元，第二季加碼到0.51元，年化配息率超過9%，雙創基金新高，合計發出61.8億元股息，不僅讓既有股民緊抱不放、持續加碼，也吸引不少新的投資人進場想爽領股息。
法人指出，被稱為「國民ETF」的00878，本次公告配息加碼到0.51元，在百萬受益人的基礎上，再吸引超過2.1萬人加入，共計有1269986人符合領息資格。
截至6/13為止，00878的受益人達到129.7萬人，不僅與第2名的中鋼差距拉開到1.2萬以上，也是穩坐全台最多人持有的投資標的。此外，根據證交所公告5月定期定額戶數排行榜，也持續霸榜，戶數衝破27萬戶新高，較上月增加8000戶，保持連續39個月不減只增的神話。
此外，近日台股屢創新高，也使00878表現亮眼，今日盤中股價最高來到23.39元，漲幅超過1%，也是5月底換股以來最佳表現。