暑假優惠來了！韓國來回機票「限1天」5999元起　一日遊買一送一

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另外，針對一日遊體驗商品，推出「韓國京畿道一日遊」、「日本富士山山中湖KABA一日遊」、「韓國南怡島一日遊」都有買一送一優惠。
買完機票也要安排行程！KKday針對各地皆推出專屬折扣，日本全品項可享滿6,000元折抵600元，以及行程、包車、租車、特色體驗類商品88折，最高可折抵800元，韓國推出指定商品92折起、全品項滿5,000元折500元，東南亞則有體驗行程88折起，全品項消費滿額最高折500元。
國旅部分，即日起至6月30日訂購台灣體驗、遊程、包車、租車商品可享88折，推薦「澎湖吉貝島一日遊」、「基隆嶼登島體驗」、「日月潭SUP」、「漁光島SUP」等特色體驗活動，其中「宜蘭龜山島登島半日遊」、「澎湖東海一日遊」、「澎湖嵵裡沙灘SUP 立式划槳」，加碼推第二人半價，售價600元起。
另外，臺鐵「郵輪式列車」開賣7-9月夏季行程，易遊網共推出20支主題商品，其中包含期間限定的蒸汽火車主題行程，帶領民眾搭乘國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」莒光號車廂，共將開行三趟次(7月14日、7月28日、8月11日)，沿途停靠台東、山里、瑞源、池上、富里和玉里站，讓旅客重溫有速度之王美名的急行列車，一年就只有一次。
且為了迎接暑假最大檔台東熱氣球嘉年華，易遊網也有「郵輪式列車」推出3支2日遊主題行程，前往朝聖一年一度的熱氣球盛事，根據不同行程規劃，帶領旅客慢遊伯朗大道，走訪金城武樹、體驗池上田野拉拉車、海濱公園鐵馬行觀賞無敵海景和感受老建築的過往風華等遊程內容，每人最低7,590元起。
針對暑假，「仲夏寶島號」搭配環島之星夢想號，易遊網規劃北、中、南出發2-4天遊程供選擇，深遊走訪花東秘境景點，包含擁有多樣化自然生態的「馬太鞍濕地」、南橫東段最大布農族部落「利稻部落」，以及「鹿野高台」乘搭熱氣球繫留體驗等，部份行程再享第四人優惠5,000元。