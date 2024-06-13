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暑假優惠來了！韓國來回機票「限1天」5999元起　一日遊買一送一

▲KKday推每日推出搶購商品，機票更祭出萬元有找優惠，6月14日將推出首爾、釜山5日來回機票5,999元起，圖為南怡島（圖／KKday提供）
▲KKday推每日推出搶購商品，機票更祭出萬元有找優惠，6月14日將推出首爾、釜山5日來回機票5,999元起，圖為南怡島（圖／KKday提供）

記者葉盛耀/綜合報導

爲搶攻暑假旅遊商機，旅遊電商平台KKday推出「歡慶十週年」第三波活動，自即日起至6月30日以「暑假前哨， 歡享滿額折上折」為主題，強打機票下殺搶購，包含韓國5日來回機票5,999元起、峴港5日來回機票8,888元起、富國島5日機加酒17,999元起、東京暑假5日來回機票11,388元起，並延續前兩波將有眾多體驗行程、票券、SIM卡商品買一送一。另外，易遊網則針對臺鐵「郵輪式列車」，開賣7-9月夏季行程。

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KKday表示，此次促銷為暑假前最後一檔搶好康機會，活動期間每日推出搶購商品，機票更祭出萬元有找優惠，6月14日將推出首爾、釜山5日來回機票5,999元起（含稅），6月15日推出東京5日來回機票，可於7、8月期間出發，售價1萬1388元起，東南亞則有6月24日推出富國島5日機加酒，現折5,000元，售價1萬7999元起，以及越南峴港5日來回機票8,888元起。

另外，針對一日遊體驗商品，推出「韓國京畿道一日遊」、「日本富士山山中湖KABA一日遊」、「韓國南怡島一日遊」都有買一送一優惠。

▲KKday將於6月15日推出東京5日來回機票，可於7、8月期間出發，售價11,388元起。（圖／KKday提供）
▲KKday將於6月15日推出東京5日來回機票，可於7、8月期間出發，售價11,388元起。（圖／KKday提供）

買完機票也要安排行程！KKday針對各地皆推出專屬折扣，日本全品項可享滿6,000元折抵600元，以及行程、包車、租車、特色體驗類商品88折，最高可折抵800元，韓國推出指定商品92折起、全品項滿5,000元折500元，東南亞則有體驗行程88折起，全品項消費滿額最高折500元。

國旅部分，即日起至6月30日訂購台灣體驗、遊程、包車、租車商品可享88折，推薦「澎湖吉貝島一日遊」、「基隆嶼登島體驗」、「日月潭SUP」、「漁光島SUP」等特色體驗活動，其中「宜蘭龜山島登島半日遊」、「澎湖東海一日遊」、「澎湖嵵裡沙灘SUP 立式划槳」，加碼推第二人半價，售價600元起。

▲KKday的國旅方面，推體驗遊程88折、水上體驗第二人半價、戶外露營66折起，圖為龜山島登島體驗。（圖／KKday提供）
▲KKday的國旅方面，推體驗遊程88折、水上體驗第二人半價、戶外露營66折起，圖為龜山島登島體驗。（圖／KKday提供）
另外，臺鐵「郵輪式列車」開賣7-9月夏季行程，易遊網共推出20支主題商品，其中包含期間限定的蒸汽火車主題行程，帶領民眾搭乘國寶級蒸汽火車CT273「仲夏寶島號」莒光號車廂，共將開行三趟次(7月14日、7月28日、8月11日)，沿途停靠台東、山里、瑞源、池上、富里和玉里站，讓旅客重溫有速度之王美名的急行列車，一年就只有一次。

▲易遊網主打「郵輪式列車」結合「仲夏寶島號」，古董蒸汽火車主題3日遊，將於7月12日、7月26日、8月9日出發三梯次。（圖／易遊網提供）
▲易遊網主打「郵輪式列車」結合「仲夏寶島號」，古董蒸汽火車主題3日遊，將於7月12日、7月26日、8月9日出發三梯次。（圖／易遊網提供）
且為了迎接暑假最大檔台東熱氣球嘉年華，易遊網也有「郵輪式列車」推出3支2日遊主題行程，前往朝聖一年一度的熱氣球盛事，根據不同行程規劃，帶領旅客慢遊伯朗大道，走訪金城武樹、體驗池上田野拉拉車、海濱公園鐵馬行觀賞無敵海景和感受老建築的過往風華等遊程內容，每人最低7,590元起。

針對暑假，「仲夏寶島號」搭配環島之星夢想號，易遊網規劃北、中、南出發2-4天遊程供選擇，深遊走訪花東秘境景點，包含擁有多樣化自然生態的「馬太鞍濕地」、南橫東段最大布農族部落「利稻部落」，以及「鹿野高台」乘搭熱氣球繫留體驗等，部份行程再享第四人優惠5,000元。

▲易遊網7至9月期間出發的「郵輪式列車」商品，帶領旅客深入全台，部份行程包含體驗國寶級蒸汽火車、乘搭熱氣球等。（圖／易遊網提供）
▲易遊網7至9月期間出發的「郵輪式列車」商品，帶領旅客深入全台，部份行程包含體驗國寶級蒸汽火車、乘搭熱氣球等。（圖／易遊網提供）

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