NBA總冠軍戰G3快評／塞爾提克距奪冠只差一步　現代籃球全面勝利

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2022年金州勇士擊敗了塞爾提克，「死亡五小」當時已不再是當年的那個陣容，但是Stephen Curry、Klay Thompson、Jordan Poole／Gary Payton II、Andrew Wiggins、Draymond Green是比塞爾提克先發更可靠的陣容，他們有更好的空間，團隊防守在那個系列賽死死的對上了塞爾提克的對位。
勇士是現代籃球開端的鼻祖之一，Curry是史上最佳的射手，是場上最能吸引防守的點位，Draymond Green是小球中鋒的典範，可以隨意換防，也可以根據球隊需要瞬間補上場上的缺口，擔任球隊的「補位人」。
這一套系統對塞爾提克來說很有用，因為Jayson Tatum並不是擅長一對一解決問題的超級球星，而Al Horford和Robert Williams面對Curry這種等級的外線球員，沒有太好的辦法。Jaylen Brown當時左手運球攻擊不佳，被Klay Thompson給限制；Tatum則被身體硬件不輸他的Wiggins掐死，因此輸給了勇士。
2年後重回總冠軍賽，塞爾提克其實沒有太多改變，Marcus Smart變成了Jrue Holiday，這是一個微幅的提升，Kristaps Porzingis成為球隊主力中鋒是一次陣容上的升級，但並沒有達到等級上的差距。
球星解決問題的能力不足 塞爾提克贏球還得靠團隊
阻礙塞爾提克更上一層樓，無法突破勇士、熱火這些在現代籃球配置上能和他們對位的球隊的原因，正是因為球隊當家球星解決膠著比賽的能力不夠、而且解讀比賽的大局觀也有待加強，這個缺點讓他們在關鍵時刻容易出現當機的情況。
在今天的比賽就上演了這種局面，塞爾提克第四節一度在客場領先達到21分，但被獨行俠一波20：2的攻勢給打了回來，這一段時間裡，Tatum和Brown執著於單打，希望自己解決球隊進攻端問題，但卻讓球在場上停止流動，變相地讓獨行俠在防守端更加輕鬆。
最終幫助他們恢復鎮定的是Doncic犯滿離場，以及Jrue Holiday切入禁區後的傳給外線的Derrick White命中三分球。塞爾提克必須要靠團隊的力量取得勝利，他們擁有更好的武器，也是這一點幫助他們取得3：0的領先。
他們在陣容配上比獨行俠更加先進，5-out打法以及防守端充滿活動力和出色體型的5人，在攻防兩端都給予對手高壓迫，場上開闊的空間產生好的進攻質量，掩蓋了自家球星單打解決能力的不足，這就是塞爾提克如此強大的原因。
如今他們距離總冠軍只差一步，他們需要堅持，也需要記取今晚末節的教訓。