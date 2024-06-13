網紅廚師與2女陳屍旅館！家屬提質疑 檢方將擇日解剖釐清
高雄鹽埕區11日某旅館發生命案，中午退房時間過去，有1男2女遲遲未退房，房務人員覺察有異，會同警方破門，驚見3人已陳屍房內，現場也遺留消極書信；據悉，方姓男死者為小有名氣的網紅廚師；檢、警昨（12）日對3人進行相驗，網紅廚師的家屬認為，廚師與這兩名女子並不熟識，質疑為何3人會相約到旅館，相關疑點仍須檢調進一步釐清。
記者孫唯容／綜合報導
根據警方初步調查，死者分別為來自北部的33歲方姓男子、29歲女子以及來自中部的33歲女子，3人從端午節（10日）當天各自前往飯店入住，豈料11日過了中午退房時間皆未現身，直到房務人員報警後，警方在約1時許破門，發現3人陳屍房內。
其中男性死者的身分為網路上小有名氣的廚師，時常在社群媒體上分享食材及料理方法，還曾多次上過美食節目，生前曾在個人社群平台透露近期心情不佳，警方現場也發現有遺留3人的消極書信，一女曾抱怨家人對她不好；另一女則因前段時間丈夫過世，3人情緒皆相當低落。
警方指出，推測3人恐因情緒低落在網路上認識，最終相約尋短，由於現場沒有外力侵入、打鬥痕跡，屍體上也無嚴重外傷，檢察官在相驗後，認為仍有多處疑點需要釐清，將擇期複驗解剖釐清詳細原因，警方也試圖解鎖3人的手機，釐清3人的相識過程，以及如何前往高雄等疑點。
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