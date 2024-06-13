藍綠白朝野協商互嗆！韓國瑜忙當和事佬 呼籲「情緒不要受影響」
立法院三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》修正案，強化國會監督權力，但行政院認為條文窒礙難行，移請立法院覆議，立法院長韓國瑜今（13）日召集協商。但在協商過程中，藍綠白三黨總召傅崐萁、柯建銘、黃國昌，又因立場不同，發言時互酸，場面一度失控，韓國瑜只好忙著安撫。
記者何哲欣／台北報導
協商一開始，傅崐萁說，行政院長卓榮泰剛上任，就提覆議案，這是對立法院不尊重。但稍後發言的柯建銘說，國會改革法案本來就違憲，在野黨沒有憲政常識。但立即引發傅崐萁不滿，要求柯講重點，不要一直人身攻擊。柯建銘說，說違憲是人身攻擊嗎？韓國瑜忙安撫，情緒不要受到影響，柯建銘說，那應該制止傅崐萁發言。
稍後換黃國昌發言，黃國昌提到之前《會計法》覆議，是因為朝野幫貪汙犯解套，並也繼續暗諷柯建銘，發言講重點，不要趁機攻擊別人，在別人說話時插嘴。柯建銘急著反駁，黃國昌狂罵，「現在是可以插嘴嗎？現在是可以插嘴嗎？」韓國瑜連忙制止柯建銘，並請黃國昌情緒不要受影響。
不過後續協商，場面卻越來越火爆，民進黨團書記長莊瑞雄不滿發言被跳過，怒嗆韓國瑜，「我要挑戰你！」韓國瑜也回嗆，「你是什麼態度？」韓國瑜罕見在協商時發飆，最後乾脆自己宣布休息。（影／協商火爆！莊瑞雄拍桌 韓國瑜嗆：你什麼態度、雞蛋裡挑鋼筋）
稍後繼續協商，莊瑞雄說，協商時一定會吵架，立法院本來就是吵吵鬧鬧。柯建銘也說，這是言論自由的表現。所幸最後仍達成協商結論，散會時，韓國瑜也恢復笑臉，與柯建銘、莊瑞雄致意。