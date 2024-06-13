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Kyrie Irving已經盡全力！全場砍下35分　總冠軍戰個人生涯第4高

▲NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，本場比賽獨行俠明星控衛Kyrie Irving擺脫個人前2戰低潮，砍下全場最高35分，可惜仍舊無緣率隊取勝，系列賽面臨0：3的絕對落後。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，本場比賽獨行俠明星控衛Kyrie Irving擺脫個人前2戰低潮，砍下全場最高35分，可惜仍舊無緣率隊取勝，系列賽面臨0：3的絕對落後。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，本場比賽塞爾提克末節儘管一度握有21分領先，但卻被獨行俠追近至3分差，一度有望逆轉比賽，但最終他們還是穩住陣腳，終場就以106：99驚險取勝，系列賽順利取得聽牌。而獨行俠隊明星控衛「歐神仙」Kyrie Irving此役擺脫前2戰低潮，砍下全場最高35分，也是他個人生涯總冠軍賽的第4高得分紀錄，但仍無法幫助球隊取勝，獨行俠也面臨0：3的困境。

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Irving此戰找回球星身手　砍下全場最高35分

Kyrie Irving此戰全場上場45分鐘，在自家主場也總算是找回應有水準，出手共28投13中，三分球共6投4中，罰球則是5罰全進，拿下全場最高的35分，並抓到3個籃板與送出2次助攻。但可惜獨行俠最終在一哥Luka Doncic提前6犯犯滿離場的情況之下，僅靠Irving一人單核帶隊還是不夠，終場就以7分之差再度輸球，陷入0：3的絕對落後。

賽後根據統計，Kyrie Irving本場比賽拿下35分，也是他個人生涯在總冠軍賽的第4高，前3次都是在效力騎士隊時期。而Irving生涯在總冠軍賽的最高得分，則是在2015-16賽季，當時球隊面對到金州勇士，系列賽G5他單場砍下41分，並在該年聯手「詹皇」LeBron James，攜手率領騎士大逆轉奪冠。

獨行俠角色球員太安靜　成雙方勝負最大分水嶺

獨行俠在這個系列賽最大的弱點，關鍵還是在角色球員的發揮，此戰很明顯能夠看出，除了Kyrie Irving與Luka Doncic之外，球隊並沒有穩定的第3得分點，本場比賽Doncic拿下27分，Irving則得到35分，但值得一提的是，其餘球員總共僅得到37分，甚至差點比Irving的個人得分還要少。

而塞爾提克則是展現出優秀的團隊實力，角色球員如Al Horford、Derrick White、Jrue Holiday等人，都能輪流在Jayson Tatum、Jaylen Brown不在場或是手感不佳時，適時跳出來得分，也能夠把握住該有的空檔，雙方角色球員的發揮，也是勝負最大分水嶺


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