高教生117年不足16萬人　教育部「3面向」協助：3+2的類五專在列

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葉丙成今日接受立法院接受立法院教育及委員會邀請，針對「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」提出專案報告並且備詢，他說目前台灣少子女化對於高教領域影響深遠，而據教育部統計推估，大專院校111學年一年級學生人數來到20萬人以下，而且逐年遞減，預計117學年降至低點15.7萬餘人。
葉丙成表示，這種情況不僅影響學校的招生來源，也對校方調整院系、提升教學品質帶來挑戰，更對許多私立大學的財務運作造成壓力，因此教育部除再107年進行《學位授予法》修正，也將透過多項措施協助大學，藉由創新模式培育具備競爭力的高教人才，包括「挹注資源並鬆綁制度，引導括域及彈性修業」、「引導技專院校以彈性、多元與創新方式經營，提高適應韌性」、「行塑大專院校園職場體驗文化，協助在校青年職涯發展」。
葉丙成提到，教育部將會積極挹注資源，透過高等教育深耕計畫引導學校跨領域較與學，其中107年到111年的第一期計畫投入837.44億元，協助各個大專院校落實教學創新、提升教學品質，以及落實創新、發展特色，其中跨領域課程修課由106學年度的6萬5356人次，提升至110學年度的28萬8850人次，增加22萬3494人次，成長比率達341.6%。
葉丙成表示，教育部112年到116年的第二期計畫，預計投入970億元，將會延續第一期深耕計畫，是以學生為主體、教學為核心的精神，持續協助大學依據優勢領域發展多元特色，重要的是強化學生培養6大關鍵能力，包括「跨領域、資訊科技與人文關懷、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決」，面對快速變動的未來世界。
葉丙成說明，教育部因應近來部分學校推動教學彈性、自主學習或國際合作等需求，開放校方修正教務章則，推動16+2學期週數，另也提供辦理「以學院為核心教學單位」鬆綁師資質量，並且檢核招生名額類別的規範，希望打造打造多元學習路徑，培養多元興趣、專長。
另外，葉丙成指出，教育部鼓勵大學建立學生為中心的創新學習模式，例如台灣大學的「未來大學」、清華大學的「清華學院」、成功大學的「大一到大四不分系」、華梵大學的「自主學習實驗基地方案」等，期盼能有更多彈性學制，學生不被固有科系綁住。
葉丙成表示，教育部也會引導技專院校，透過彈性多元的方式經營提高產業對接，由於技專院校面對少子女化的衝擊相比一般大學還大，多數技高學生畢業傾向繼續升學，延後投入就業市場，因此技專院校培育學生適應未來產業變化的角色更為重要，除了提高技高、科大合作3+2的類五專模式，也會推行學士後多元專長培力方案，另也試辦大專院校STEM領域學士後專班，希望能讓台灣培養更多的高階技術人才。