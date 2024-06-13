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不爽派翠克「護航啦啦隊女神」　小S氣哭跑走：我不主持了

▲小S（左）不爽派翠克（中）護航啦啦隊女神。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲小S（左）不爽派翠克（中）護航啦啦隊女神。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）

記者李欣容／台北報導

南韓啦啦隊女神安芝儇、南珉貞、朴旻曙、趙娟週登上小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，在節目中和台灣女神代表巫苡萱、倪暄、朱琦郁比拚「台、韓系穿搭你更愛哪個」，安芝儇出狠招要派翠克解開她胸前蝴蝶結，小S傻眼，而派翠克幫女神們說話，讓小S爆氣直喊不主持了。

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節目設定小劇場，要女神們將派翠克從小S身邊搶走，安芝儇穿著胸前有大蝴蝶結的禮服，先是和小S寒暄，接著走向派翠克，示意他可以拉開蝴蝶結，「我就是你的禮物。」小S傻眼，「有點over了吧！」最後看不爽派翠克護航女神們，氣到跑向棚外不主持，朴旻曙趁機坐上主持位，氣得小s堅持不再進棚繼續主持。

▲《小姐不熙娣》邀請到南韓啦啦隊女神安芝儇、南珉貞、朴旻曙、趙娟週以及台方女神代表巫苡萱、倪暄、朱琦郁要來PK穿搭。（圖／東森提供）
▲《小姐不熙娣》邀請到南韓啦啦隊女神安芝儇、南珉貞、朴旻曙、趙娟週以及台方女神代表巫苡萱、倪暄、朱琦郁要來PK穿搭。（圖／東森提供）
節目開箱啦啦隊女神的行李箱，台鋼獵鷹WING STARS啦啦隊韓籍成員，同時被成稱為「最強外掛」的安芝儇，才將行李箱打開，就被派翠克抓包「不愛洗頭」！原來是最上層放著一罐乾洗髮，安芝儇解釋，因為流汗的當下，沒辦法馬上洗頭才會使用乾洗髮。

小S接著問，「那你幾天洗一次頭？」安芝儇尷尬說，「有工作的時候會每天洗頭，沒工作的話大概兩天洗一次。」此話一出，南珉貞和朴旻曙立刻大喊「騙人」！朴旻曙馬上爆料安芝儇3天洗一次頭。

▲朴旻曙（左）趁機坐上主持位，氣的小S當場跑走，派翠克（右）尷尬不已。（圖／東森提供）
▲朴旻曙（左）趁機坐上主持位，氣得小S當場跑走，派翠克（右）尷尬不已。（圖／東森提供）

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