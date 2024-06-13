長庚醫跨國重大發現！H3N2流感病毒「複製力、毒性超強」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳冠甫指出，流感病毒基因組包括8個片段，流感病毒很脆弱，所以一直會突變產生變異株，讓人體的免疫細胞無法辨識，才有機會捲土重來造成流行。但是並非所有的變異病毒都會造成大流行，或導致嚴重的併發症。
為預防和控制流感疫情，長庚紀念醫院、長庚大學和美國約翰霍普金斯大學自2014年展開跨國大型合作，涵蓋台灣、美國首府附近多家醫院取得病毒樣本，對病患採用一致標準的世代研究收案標準。
由於2017-2018年美國出現特別嚴重的H3N2流感疫情，研究團隊從樣本庫中收集當時的411個病毒樣本，進行全基因定序加上演化樹分析。結果發現這一時期的病毒有明顯基因片段重組現象，人類對這樣的病毒幾無抵抗力。進一步將重組病毒放在人類鼻上皮細胞做培養，結果顯示H3N2病毒具有極強的複製能力。
陳冠甫分析，以往的流感病毒基因研究，常無法解決干擾因子，而無法推論是由於病毒變異，還是病人本身疾病因素而導致重症。這項研究結合進階人工智慧技術的應用，排除了常見的干擾因素，模擬出相似病人感染不同病毒的結果，做出令人信服的因果推論，確認了基因重組病毒與嚴重併發症之間的直接關聯，獲得世界頂尖醫學期刊的認可。
根據疾管署統計，2023-2024年流感季節併發重症的機率，相較2022-2023年疫情解封前高出14倍，因為流感死亡的機率也高出10倍。陳冠甫醫師分享，接種疫苗是取得保護力與減少併發重症的方法之一，但要「猜對」正確的疫苗株相當不容易。相關監控的單位若是能將全基因定序加上人工智慧這類先進技術，得以更精確的確認造成重症的病毒株，進一步在疫苗準備時作為參考，將有助於研發出更具效率的疫苗。