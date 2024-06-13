塞爾提克G3關鍵調整奏效！Jayson Tatum防守中鋒　摧毀獨行俠擋拆

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在季後賽前3輪比賽，獨行俠打了17場比賽，總共只有4場得分沒有破百，這4戰獨行俠輸了3場。而總冠軍賽前3場比賽，獨行俠的得分全部都沒有過百，分別得到89分、98分和99分，他們3場比賽都落敗。這預示著獨行俠若無法得到足夠的分數，他們沒有辦法贏下比賽，儘管他們在交易截止日後的防守表現很好，但並不是像灰狼這種類型的球隊。
本季例行賽獨行俠只有7場比賽沒有破百，他們的戰績為0勝7敗，算上1勝6敗的季後賽戰績，獨行俠本季一共有14場得分沒有破百，這14比賽，他們只拿到了1勝。
塞爾提克改變防守對位 Jayson Tatum去守中鋒
此役Doncic手感不佳又犯滿，但離場時也砍下27分6籃板6助攻，Irving復活得到35分，2人合計貢獻62分，實際上已經鞠躬盡瘁。但兩人的助攻次數加起來卻只有8次，無法串聯起團隊進攻，為隊友製造高質量的出手機會，這也是這整個系列賽的縮影。
算上這一場比賽，獨行俠總冠軍賽至今傳出45次助攻，遠少於塞爾提克的78次，P.J. Washington、Derrick Jones Jr.、Daniel Gafford、Dereck Lively II這些重要配角在這個系列賽完全熄火，沒有提供給他們球星太多幫助。
這是因為塞爾提克聰明地改變了擋拆對位，讓Tatum去防守獨行俠中鋒，讓塞爾提克長人Al Horford或Kristaps Porzingis去防守Washington，如此塞爾提克可以在強側的3對3防守中不需要過度協防，阻斷了獨行俠的空接戰術，也避免了弱側的底角三分空檔。
而且如此將有效降低Doncic和Irving的「點名」錯位單打戰術，Washington並不是合適的擋拆人選，所以當獨行俠要執行擋拆時，他們必須叫他們的長人出來掩護，如此換防到的是完全可以對位外線球員的Tatum，從而掐死了獨行俠最有力的進攻武器。