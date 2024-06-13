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不滿「母子三屍案」兇嫌逃死！男子衝法院大門割腹濺血　嚇壞民眾

▲一名25歲方姓男子11日前往高等法院台中分院旁聽台中三屍案結果，對於撤銷死刑判決不服，竟跑到台中分院大門用美工刀割傷肚皮。（圖／資料照片）
▲一名25歲方姓男子11日前往高等法院台中分院旁聽台中三屍案結果，對於撤銷死刑判決不服，竟跑到台中分院大門用美工刀割傷肚皮。（圖／資料照片）

記者孫唯容/綜合報導

台灣高等法院台中分院發生流血抗議事件！一名25歲方姓男子11日前往高等法院台中分院旁聽台中母子三屍案結果，方男疑似無法接受兇手陳嘉宏當年掐死妻子，將雙胞胎兒丟進洗衣機悶殺，殘忍殺害3人後卻逃死，方男憤衝向高分院大門口，持美工刀割傷肚皮，隨後流血走回法院內表達不滿，法警見狀立即通報警方到場處理，方男被送往中山附醫治療，所幸沒有大礙，不過方男舉動也嚇壞目擊民眾。

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2019年間，台中發生震驚社會的「母子三屍案」，兇嫌陳宏嘉懷疑在八大行業陪酒的同居人陳女，和男客發展曖昧關係，失手掐死陳女後，還把僅10月大雙胞胎兒子放進洗衣機悶死，後續再拿陳女的錢到網咖吃喝玩樂，台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判死刑，不過判決卻遭最高法院發回，高等法院台中分院11日更一審大逆轉，判決撤銷死刑，改為無期徒刑可上訴。

豈料事件卻發生案外案，一名25歲的方姓男子當天出席聽審，疑似不服判決，認為司法不公，情緒激昂下，跑到高分院大門口持美工刀割傷肚皮抗議，嚇壞目擊民眾，隨後穿著沾染血跡的衣物走回法院內，法警見狀立即報警處理，警方到場後，發現男子並未達妨害公務程度，會同救護人員後，將男子送往中山附醫治療，無生命危險。

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