美知名電商「百思買」啟動新一輪裁員、降薪！藉生成式AI縮減成本
美國消費電子零售商百思買（Best Buy），上週進行了又一輪裁員與降薪的人事重組，許多資深員工雖然沒被資遣但卻逃不過降薪，導致怨聲載道。百思買今年4月才實施過一波裁員，近年由於銷售下滑，百思買不斷縮減開支，包括使用生成式AI協助進行客戶故障排除和訂單支援，希望能降低經營成本走出困境。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《The Verge》報導，百思買這次裁員主要是針對「設計師」職務，這些員工負責實際前往客戶家中，協助客戶選擇適合的產品。保住飯碗的設計師將會轉換工作職務，改為留在店內工作，轉為顧問性質而不再前往客戶家服務，而原本就在店內擔任顧問的員工，其薪資待遇則遭到減薪。
百思買發言人弗龍（Ryan Furlong）表示，許多團隊成員都被調到了客戶最需要的新領域或新職位，原本的設計師職位和店內顧問將整合成新的「高級設計師」角色。弗龍也證實確實有進行裁員，但沒有透露具體人數。
有匿名員工表示，以往設計師和店內顧問都能根據銷售表現抽取佣金，但現在佣金抽成比率調整，導致員工的實際收入降低許多。不少資深員工，已經在百思買工作10、20年的員工也遭到解僱或降薪，讓他們深感不滿。
事實上，百思買除了啟動多輪裁員之外，為了縮減開支，也退出了實體媒體銷售和三星授權維修計畫，並開始使用生成式AI協助進行客戶故障排除和訂單支援，以減少人力。