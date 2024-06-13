啦啦隊零死角女神辣照連發！曝「絕對領域」 粉絲嗨翻：反戰女神
有著「零死角女神」封號的林岱縈（羚小鹿），是樂天桃猿啦啦隊的成員之一，她憑著姣好的臉蛋和生動的舞技，獲得大票粉絲的支持與喜愛。林岱縈先前才在社群上宣布自己將於7月27日帶著最新寫真集《岱我走》到香港舉行寫真發佈簽書會，近日又曬出一系列帥氣辣照，大方放送「絕對領域」，再度吸引大批粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
林岱縈在昨（12）日透過社群貼出一系列美照，並在貼文中寫道：「這2年全球戰火蔓延仍沒有停息跡象，透過這次SOLIS Black聯名，喚醒大家能夠多一些反戰意識。」從照片中可以看到，林岱縈身穿黑色細肩帶背心，搭配破壞風格的短裙和反戰大衣，腳上穿著高筒黑襪和運動鞋，再搭配一副墨鏡，整體散發出街頭潮流味。
而在多張擺拍照片裡，林岱縈也不害羞的秀出「絕對領域」，仰臥時也大方放送半球和展現出修長白皙的雙腿，任何角度都難不倒她，可以說是名符其實的「零死角女神」。
不少網友看到照片之後，都紛紛留言表示：「根本反戰女神」、「有點野！有點帥！」、「真是好看到不要不要的」、「岱大家縈向和平的任務就交給我們偉大的縈教教主了」、「百變岱縈，真的是萬人迷」、「女神降臨啦」、「太美了吧！你一站出來誰還會想打仗。」