獨／蛋價狂跌！全聯宣布「明起雞蛋降價」 家樂福、好市多也回應
雞蛋價格跌破新低，南部業者甚至表示「蛋多到拿去餵豬」，隨著產地端降價，通路也陸續祭出降價策略，全聯宣布明（14）日起盒裝蛋調降至47元，相當於單顆只要4.7元；家樂福10入售價則為50元至55元，相較上月降約4至6元；好市多則表示目前市場上調降的屬於籠飼蛋，賣場販售的為放牧蛋，維持原售價。
記者鍾怡婷/綜合報導
雞蛋產地端價格直直落，全聯宣布盒裝平價蛋預計明日從50元調降為47元，每盒10入，平均單顆只要4.7元；家樂福常溫洗選蛋10入裝售價50至55元，相較上月降約4至6元；冷藏籠飼蛋與非籠飼持續特價，折扣約在85～9折；好市多則表示，目前市場上調降的產品屬籠飼蛋，我們所販售的產品為放牧蛋，商品有所不同。
美廉社回應，富翁洗選盒蛋白600g(10入)、Simple Life 洗選盒蛋(白蛋)560g(10入)、金寶蛋品洗選盒蛋白600g(10入)、Simple Life 洗選盒蛋(白蛋)600g(10入)，盒裝蛋原價54元/盒，今天調降為51元/盒，每盒調降3元。
國內雞蛋買氣不振，價格持續下跌，本週雞蛋產地價、批發價再降3元，分別跌至每台斤27.5和37元，創2年來新低。農業部長陳駿季表示申，雞蛋產量過剩最大原因，在於消費端價格沒有同步調降，民眾不滿導致需求無法回升，他也呼籲早餐店等消費端應適度降價。