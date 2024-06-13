黃國昌參選新北板上釘釘？黃暐瀚預言最糟情況：回到2024總統大選
國民黨台北市議員李明賢爆料，黃國昌曾私下親口問他國民黨有沒有可能「禮讓」2026新北市長選舉；不過黃國昌還原當下情況，指是李明賢先說藍白要想辦法整合成一組，他才問說「那國民黨會接受比民調嗎？」對此，資深媒體人黃暐瀚在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》分析，如果藍白各派出強將，那狀況就回到2024總統大選，民進黨很可能就會贏。
記者王德蓉／綜合報導
黃暐瀚認為，黃國昌不會主動要國民黨禮讓，他自己都有這麼多粉絲，隨便開個直播都有2、3萬人上線；但現在這個議題比較複雜，因為藍白在立法院很多議題有合作默契，所以看起來比2024總統大選合作，基礎和善意堆疊都多了一點，且選總統是金字塔頂端，真的很難，可是選市長若藍白共推一組，也能在其他地方合作，不過這還是要看國民黨和民眾黨怎麼討論。
黃暐瀚續指，2026年，民眾黨絕對有參選的權利，目前看起來黃國昌、民眾黨立委黃珊珊都是戰將，民眾黨是有資格且有實力的，現在黃國昌的責任區是新北，服務處開在新北，且最近又和新北市長侯友宜互動不錯，黃國昌參選新北市長是可預期的，那就要看藍綠各派誰參選，且民進黨在新北市已經21年沒有贏了，如果藍白各派出強將，那狀況就回到2024總統大選，民進黨很可能就會贏。