蛋價再跌3元！農業部長陳駿季點名「早餐店、餐飲業」雞蛋應降價
夏天是雞蛋的消費淡季，隨著雞蛋產量不斷攀升，讓蛋商叫苦連天，蛋價更是接連5降，本週直接再降3元，續創近2年來新低，卻也沒能降低賣壓，讓台北市蛋商公會都忍不住喊話餐飲業者適度降價拉抬買氣。農業部長陳駿季今（13）日也點名消費端早餐店等雞蛋售價應降低，直指產業端降價，消費端價格卻未同步，也是雞蛋買氣無法回升的主因。
記者魏妤庭／台北報導
雞蛋買氣不佳，不論是產地或批發價接連降價，本週已經來到每台斤27.5元及37元。不少蛋商哀號剩蛋愈來愈多，甚至都載去直接餵豬。台北市蛋商公會也呼籲，現在只能透過降價刺激買氣，呼籲末端餐飲業者降價增加買氣，消費者才能在降價一事有感。
陳駿季今日出席立法院經濟委員會「植物診療師法草案」，會前受訪指出，國內每日雞蛋需求量2430萬顆，目前每日的生產過剩32萬顆左右，進一步觀察消費量，從去年蛋價升高後，需求量降低，現在蛋價降了，需求量未回升，主要原因就是產地端降價，但消費端沒有同步降價。因此呼籲末端餐飲業者調降雞蛋相關菜單價格。
至於前端生產部分，陳駿季表示，除了加速寡產老母雞淘汰，種雞進入蛋中雞的期程也應適度延緩，供需平衡才可以讓蛋雞產業成長，昨天已專案會議討論，近幾天就可以啟動。另中央畜產會近日公告標售進口液蛋和滷蛋共計超過1000萬顆，是否會打亂市場價格？他則說，中央畜產會釋出是根據業界需求，進口蛋銷售對象為糕餅業者，不至於影響鮮蛋需求，但希望能在不影響國內產銷情況下釋出。