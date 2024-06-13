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「三高」年奪7萬人命！7成不知數值異常　專家：健檢紅字一定要追

▲「三高」高血壓、高血糖、高血脂慢性病，一年奪走6萬9400人生命。（圖／林新醫院提供）
▲「三高」高血壓、高血糖、高血脂慢性病，一年奪走6萬9400人生命。（圖／林新醫院提供）

家庭消費中心／綜合報導

根據衛福部2022年國人十大死因統計，三高慢性病約奪走6萬9400人生命，另根據健保險署統計2022年醫療費用支出最高的前十大疾病，第1名為腎臟疾病，而第3、4、6、7名分別為糖尿病、高血壓性疾病、缺血性心臟病及腦血管疾病，都與三高有關。國健署指出，三高造成的疾病嚴重威脅健康，民眾有必要加強警覺。

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國健署表示，根據2017~2020年國民營養健康變遷調查，20歲以上國人對於三高自知率有待加強，包括高血壓68%、高血糖66%、高血脂23%，代表約有4至7成不知自己三高數值異常。由於三高初期通常沒有明顯的不適症狀，許多人可能已遭沉默危害卻不自覺。

國健署署長吳昭軍說，國人約6成會定期參加健康檢查，建議可多利用免費成人健檢服務，年滿40~64歲可每3年使用1次，65歲以上每年1次，原住民則可提前至55歲，而小兒麻痺患者提則前至35歲。

▲凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民長者及年滿65歲以上長者，7月17日起可向縣府合作的9家醫院報名健康檢查，全縣限額1萬名。（圖／新竹縣政府提供）
▲民眾可多利用免費成人健檢服務。（圖／新竹縣政府提供）
免費成人健檢服務內容多元，包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數進行檢測，且民眾將健檢結果輸入「慢性疾病風險評估平台」，可推估未來10年罹患冠心病、高血壓、腦中風、糖尿病、心血管不良事件的高、中、低風險，屬中、高風險者應及早尋求專業醫事人員協助，透過改善不良健康習慣來預防慢性病。

此外，吳昭軍指出，為避免三高危害，應養成健康生活習慣，包含戒菸、節酒、健康飲食並規律運動，同時不忘定期健檢、追蹤異常，並遵守以下3點：

1、722量血壓：建議民眾可居家自我血壓量測，以「722」原則：「7」連續7天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量2遍，以掌握健康狀況。

2、定期健檢：民眾可善用各場域健檢，例如成人預防保健服務、職場勞工健檢、公務人員健檢或自費健檢等，關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化。

3、定期追蹤健檢紅字：要重視健檢報告的紅字，儘速至醫療院所進行追蹤。

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