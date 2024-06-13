蛋價創2年最低！早餐店「加蛋20元」　業者喊冤：1狀況才能賣10元

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《NOWnews》實際走訪鄰近大學附近的早餐店，荷包蛋售價落在每顆15元，早餐店老闆娘向記者透露，產地降價仍未反應到市場，目前雞蛋進價每箱仍要800元以上（雞蛋一箱約24台斤、240枚），雖然疫情期間蛋價最高一箱曾要價1300元，不過當初考量到顧客都是學生、上班族，因此苦撐不調漲到15元以上，目前的進貨價仍難以調降荷包蛋售價。
回想疫情前荷包蛋售價一顆10元時，雞蛋每箱進價只要400元出頭，最低曾有過200元一箱，老闆娘無奈表示，近年來暴漲的不只有雞蛋，還有人事成本、果醬、店租，果醬從每桶280元調漲至430元，在加上平常必備的紙盒、蔬菜也都不斷調漲，因此光是雞蛋價格調降，難以立刻反應到店家成本。
不過老闆娘也直言，若接下來蛋價持續調降，每箱售價回到500元出頭，店內荷包蛋售價就會調降回10元一顆。而知名連鎖早餐店加蛋一顆要價20元，但針對雞蛋價格調價是否有機會降價，則至截稿前未給出回應。
不過好消息是，隨著雞蛋產地不斷跌價，也逐漸反應到消費者身上，各大通路包括全聯、家樂福宣布明（14）日起盒裝蛋調降，全聯10入盒裝蛋調降為47元，相當於單顆只要4.7元；家樂福10入售價則為50元至55元，平價洗選蛋10入47元至55元，約調降5至8元；美廉社今（13）日起10入盒裝雞蛋調降為每盒51元，每盒調降3元。