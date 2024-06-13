德國小鎮「公投通過」全面撲殺當地鴿子！委託獵人捕殺 引發爭議
德國西部黑森州（Hesse）的林堡鎮（Limburg an der Lahn）日前舉行公投，題目為是否要全面撲殺當地約700隻鴿子，結果超過53％的居民投下贊成票，當地政府將委託獵人來執行這項任務，透過廣設陷阱捕殺鴿子。但是這也引動保團體不滿，動保團體強調鴿子並非害鳥，僅因居民討厭就決定要全數撲殺，這樣的做法是不可接受的。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《EuroNews》報導，歐洲許多城市的廣場上都能看見成群鴿子棲息，但不是所有人都樂於與鴿子共處，德國林堡鎮就是最好的例子。
當地市議會於去年11月就提案全面撲殺鎮上的鴿子，法案引發爭議後，於今年6月9日舉行居民公投，結果超過53％的居民投下贊成票，因此市政府將開始執行消滅鴿子的任務，具體方法是委託專業獵人，透過陷阱捕殺鴿子，預計花兩年時間全面「殲滅」當地約700隻鴿子。動保團體立即發聲反對，而林堡鎮的市長漢恩（Marius Hahn）則表示，公投已經賦予政府撲殺鴿子的權利，居民用投票決定當地的鴿子數量應該要減少。
動保團體對此十分震驚，除了道德上的疑慮之外，想透過人為捕殺的手段降低鴿子數量或許也並不是好方法。瑞士巴塞爾（Basel）就是一個例子，巴塞爾也曾與鴿群奮戰，最終發現比起人為捕殺，廣建鴿社讓鴿子棲息，再從鴿社中將鴿蛋取走以阻斷繁殖的方式更為有效，成功地在4年內讓當地鴿群數量降低了50％，且如此也能透過控制鴿蛋的數量，來控制鴿群規模維持在一個合適的大小。
另外也有城市考慮立法禁止居民餵食鴿子，不過柏林當局於2021年曾針對禁止居民餵食鴿子徵求法律意見，得到的結論是城市無權禁止居民餵食鴿子，因為鴿子不是野生動物，且透過禁食來餓死鴿子的手段也太過漫長與痛苦。