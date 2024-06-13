「航海王」台驊投控爆內線交易　董座顏益財不法獲利194萬

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在2020年5月18日，大聯大公司董事長黃偉祥等人，在萬豪酒店與顏益財談及有意收購5%-20%股份，並簽立保密承諾書，後來顏男認為子公司台灣空運公司與大聯大長期有業務往來，也將此投資意向告知台灣空運董事長許旭輝，2人同樣簽訂保密承諾書。
隨後顏益財與許旭輝於重大消息成立至公開後18小時內，使用陳興華、廖國言或親友的帳戶下單交易台驊股票。顏益財以員工為人頭進場買賣台驊股票，至2020年5月29日為止，以每股均價24.89元，融資買進台驊1064張，融資賣出276張，再於2020年6月1日至24日，融資賣出842張，以賣出每股均價27.05元，獲利不法利益170萬2474元。
不僅如此，顏益財也指示王姓祕書於2020年5月29日以人頭帳戶下單，以每股均價24.08元，買進100張台驊股票，當天以均價26.5元，獲利不法利益24萬1900元。總共不法獲利194萬多元。
而許旭輝則是在2020年5月21日，以人頭帳戶下單融資買進台驊285張，消息公開後30天內未賣出持股，估計擬制性獲利共64萬2100元。
檢調於今年4月12日搜索10處，約談顏益財及許旭輝共9人到案，訊後諭知顏益財500萬交保、許旭輝200萬元交保。
檢方認定，顏益財、許旭輝在禁止交易期間交易股票，涉犯證券交易法第157條之1第1項之內線交易規定，而均涉犯同法第171條第1項第1款之內線交易罪。因顏益財、許旭輝於偵查中自白犯行，自動繳回全部犯罪所得，檢方建請法院依法減輕其刑。
此外，顏益財使用他人帳戶交易股票行為，涉犯洗錢防制法第15條之1第1項第4款之以期約及交付對價使他人提供，而犯無正當理由收集他人向金融機構申請開立之帳戶罪嫌。
至於提供帳戶的陳興華及廖國言涉犯洗錢防制法，獲緩起訴處分，期間1年，各繳國庫40萬及30萬元；保管帳戶及協助下單股票的王姓秘書及周姓員工涉犯洗錢防制法，獲緩起訴處分，期間1年，各繳國庫8萬及4萬元。