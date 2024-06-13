協商爆口角！韓國瑜嗆雞蛋裡挑鋼筋 莊瑞雄回擊：除非藍鳥生怪蛋
立法院長韓國瑜今（13）日召集協商覆議案表決日期，沒想到協商卻又爆口角，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄不滿韓國瑜裁示他發言又被跳過，拍桌怒嗆韓國瑜「你不要遇到其他黨團客氣到靠邀，遇到我就這樣！」，韓國瑜也不滿說「天地良心，我主持都盡量維持公平，你這是雞蛋裡挑鋼筋，不只是挑骨頭了」，雙方火氣不小。對此，莊瑞雄會後受訪表示，雞蛋裡怎麼挑鋼筋？除非藍鳥生怪蛋，韓國瑜朝野協商發言順序指揮出槌，「怪不得爆發這樣口角衝突，小插曲啦！」
記者王德蓉／綜合報導
今黨團協商，韓國瑜定調發言以黨團為主，不過協商時，民進黨團幹事長吳思瑤發言完，韓國瑜說輪到莊瑞雄發言，但民眾黨總召黃國昌立刻表示「剛剛不是講過，三個黨團大家輪」，韓國瑜轉而裁示請國民黨書記長洪孟楷發言，讓莊瑞雄不爽表示，「院長，這是你跟我的事情，本來輪到我耶！」怒嗆「你都看你的立場而已」，甚至表示「大家都是立委，只是你被選出來當院長，但我也可以挑戰你。」韓回嗆，「你繼續喊吧，你這什麼態度？你拍什麼桌子？」莊瑞雄說，發言順序是主席決定，但不能裁示了，又讓黃國昌插隊。韓國瑜說，「天地良心，我主持都盡量維持公平，你這是雞蛋裡挑鋼筋，不只是挑骨頭了。」
對此，莊瑞雄會後受訪時表示，國民黨已經說要全國下鄉百場宣講，那在急什麼？民眾黨已和國民黨綁在一起，民進黨都尊重，但國會議長怎麼也要特別插一腳？就因為朝野協商發言順序指揮出槌，「怪不得爆發這樣口角衝突，小插曲啦！」針對韓國瑜稱這是「雞蛋裡挑鋼筋」，莊瑞雄表示，不要聽韓國瑜動不動就胡說八道，雞蛋裡怎麼挑鋼筋？除非藍鳥生怪蛋。