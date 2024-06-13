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超級裘爺來了／獨行俠大勢已去！李亦伸：少了總冠軍賽的火花

▲NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰獨行俠一哥Luka Doncic全場貢獻27分，但在末節提早犯滿離場，也無緣助隊搶勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰獨行俠一哥Luka Doncic全場貢獻27分，但在末節提早犯滿離場，也無緣助隊搶勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃總冠軍賽今（13）日迎來系列賽G3，由達拉斯獨行俠回到主場迎戰波士頓塞爾提克，此戰綠衫軍末節一度握有21分領先，但卻被獨行俠追近至1分差，一度有望逆轉比賽，但最終還是穩住陣腳，終場就以106：99驚險取勝，系列賽取得3：0的聽牌絕對領先。而資深球評李亦伸也在《超級裘爺來了》節目上表示，他認為這個系列賽很可能4戰就會結束，獨行俠現在可說是「大勢已去」，並表示：「今年少了點總冠軍賽的火花。」

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今日G3獨行俠做出修正　但可惜仍無緣搶勝

李亦伸首先提到獨行俠今日G3回到主場，球隊有做出改變，「獨行俠此戰做出了一些修正，像是把Tim Hardaway Jr.擺進了輪換陣容，讓他替補出賽19分鐘，但是卻效果不如預期，5投0中沒有得分；同時Kyrie Irving今天也打得很好，攻下35分，Luka Doncic也有27分的貢獻，但當Doncic犯滿提早離場後，獨行俠在進攻端在吸引包夾、創造空間方面，確實是受到滿大的影響。」

而塞爾提克為何能拿下本場比賽勝利，李亦伸隨後也點出關鍵，「我覺得塞爾提克的先發陣容真的太完整，就算Kristaps Porzingis今天沒有打，但角色球員如Jrue Holiday整場比賽打了42分鐘，他的防守、節奏、創造機會的能力，都幫助塞爾提克打出一個更緊密的團隊。他們有外線、有完整的先發、很棒的對位，雖然末節遇到亂流，但最終還是順利過關。」

總冠軍賽至今觀察？　李亦伸認為少了點火花

而最後李亦伸也提到今年NBA總冠軍賽，他個人的觀察，「塞爾提克幾乎就是靠5個先發在打，對獨行俠來講，Luka Doncic的表現當然很亮眼，Kyrie Irving今天也醒過來了，但是仍舊無法改變戰局。今年的總冠軍賽，獨行俠可能沒有機會翻盤之外，也看不出整個比賽的精彩性，同時少了一些總冠軍賽應有的火花。」


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