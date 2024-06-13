超級裘爺來了／獨行俠大勢已去！李亦伸：少了總冠軍賽的火花

我是廣告 請繼續往下閱讀
李亦伸首先提到獨行俠今日G3回到主場，球隊有做出改變，「獨行俠此戰做出了一些修正，像是把Tim Hardaway Jr.擺進了輪換陣容，讓他替補出賽19分鐘，但是卻效果不如預期，5投0中沒有得分；同時Kyrie Irving今天也打得很好，攻下35分，Luka Doncic也有27分的貢獻，但當Doncic犯滿提早離場後，獨行俠在進攻端在吸引包夾、創造空間方面，確實是受到滿大的影響。」
而塞爾提克為何能拿下本場比賽勝利，李亦伸隨後也點出關鍵，「我覺得塞爾提克的先發陣容真的太完整，就算Kristaps Porzingis今天沒有打，但角色球員如Jrue Holiday整場比賽打了42分鐘，他的防守、節奏、創造機會的能力，都幫助塞爾提克打出一個更緊密的團隊。他們有外線、有完整的先發、很棒的對位，雖然末節遇到亂流，但最終還是順利過關。」
總冠軍賽至今觀察？ 李亦伸認為少了點火花
而最後李亦伸也提到今年NBA總冠軍賽，他個人的觀察，「塞爾提克幾乎就是靠5個先發在打，對獨行俠來講，Luka Doncic的表現當然很亮眼，Kyrie Irving今天也醒過來了，但是仍舊無法改變戰局。今年的總冠軍賽，獨行俠可能沒有機會翻盤之外，也看不出整個比賽的精彩性，同時少了一些總冠軍賽應有的火花。」