大咖都不跟周星馳合作？《西遊》林更新曝光真實原因：太丟臉了
「喜劇天王」周星馳出道逾40年，不論在戲劇、電影、導演領域都有十分出色的成績，尤其與生俱來的搞笑天賦，更是一再地創下不少經典瞬間，同時捧紅不少「星女郎」。然而，如今卻有許多一線大咖明星公開拒演周星馳的電影，中國「戲劇小生」林更新在受訪時就坦言：「不願意再接周星馳導演的戲！」他同時說出親身經歷表示：「實在太丟臉了。」
記者楊慧玲／綜合報導
事實上，周星馳2012年準備拍攝《西遊•降魔篇》時，就曾邀請黃渤飾演孫悟空，不過被3次婉拒。因為當時黃博認為周星馳飾演的「至尊寶」太令人印象深刻，實在難以超越，如果自己再跑去演孫悟空，不僅壓力會很大，甚至有點在周星馳面前班門弄斧的感覺，擔心引來粉絲、影迷的負評。
而在《西遊•伏妖篇》中，飾演孫悟空的林更新受訪時也表示，自己之所以不願意再接周星馳電影，主要是因為周星馳對於電影拍攝十分嚴格，通常一個鏡頭要重拍幾十遍。林更新加碼爆料，周星馳拍攝電影時不僅細節、鏡頭都要追求極致完美，也因此會讓演員承受極大壓力。林更新回憶道，曾經有一場吻戲，讓他前前後後拍了20多次，最後拍到連口水都乾了，周星馳才拍到滿意畫面，讓他覺得「實在太丟臉了！」