他不菸不酒才36歲！狂咳嗽1個月竟「肺癌末期」：癌細胞已轉腦部
張先生今年36歲，不菸不酒，最近頻頻咳嗽，甚至咳到呼吸困難，拖1個月後，決定到大醫院檢查，結果發現竟是肺癌第4期，癌細胞已轉到腦部，這在過去大概活不過半年，不過醫療團隊為他安排次世代基因定序，選用適合的口服標靶藥，病情出現戲劇性改善，症狀幾乎消失，腦腫瘤也縮小，治療至今有2年6個月，已回歸正常生活。
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中國醫藥大學附設醫院內科部副主任夏德椿說，肺癌每年死亡病例超過9000起，根據2022年國人死因統計，死亡率從2012年每萬人37.2人，到2022年已升到每萬人43.1人，約提升15.86%。
夏德椿表示，20年前若確診肺癌第4期，平均存活時間3~6個月，不過如今次世代基因定序能夠一次檢測多個基因，有助快速找到基因變異，進而展開精準化治療，使張先生這類特殊基因突變的病人，能更有效率釐清適合的標靶藥。
目前台灣已有許多標靶藥可用，對此夏德椿說，標靶治療並非第一線治療結束便停止，治療後若病情惡化或發現有新的突變，可進行第二線、甚至第三線治療，透過健保署給付次世代基因定序，定案納入19種癌別，包含14種實體瘤及5種血液腫瘤，每癌別終生給付1次，最高給付新3萬元，估每年將有超過3萬人受惠，此措施已於今年5月上路，將造福許多癌症病人。
夏德椿呼籲，診斷出肺癌不用緊張，透過次世代基因定序找出基因變異並準確用藥，即使是晚期，仍有機會恢復健康。