林襄去韓國醫美「嘴巴腫起來」！醫提醒：醫美不應是「商業行為」
啦啦隊女神林襄今年轉隊到味全龍當「小龍女」，日前出席南韓遊戲大廠Nexon開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》記者會，誠實坦承自己剛去韓國打完「音波拉提」臉很腫，事後更在IG分享，因為「舒眠麻醉」嘴巴打完玻尿酸後沒想到腫成這樣，笑說「被自己幽默到」。宋奉宜醫師回應《NOWnews》表示，台灣醫療水準相當高，且不應把醫美當成「商業」行為，醫美本質上還是醫療，因此在選擇上不應以價格為優先，醫療品質才是重點。
記者周淑萍/綜合報導
台灣美容醫學醫學會前教育主委暨現任網路主委宋奉宜醫師提到，任何醫美都是醫學操作且都會有風險，但自從韓風盛行，國人幾乎把醫美當作商業看待，先不管到韓國開刀出事的機率高或低，但只要有「萬一」是要找誰負責？此外，醫師提醒，韓國正在鬧醫潮，反觀臺灣的醫療水準舉世聞名，且有醫療與法律保障。
針對林襄限動Po文，宋奉宜醫師點出一些看法。林襄內文表示，25歲後臉越來越凹，就不再碰音波，醫師認為音波、電波都會有副作用，這是林襄善意提醒。此外，即便很多醫美強調可以「立即上工」意味修復期短，但醫美是採用「醫學」手法進行「美容」需求，因此，只要是醫學都會有風險。
從林襄的內文裡提到「對方諮詢師也說他們新機器更好」，宋奉宜醫師反思詢問，新電腦意謂著更快速，但新手術是否也代表著沒有太多經驗？最後關於她因為使用「舒眠麻醉」沒有盯緊醫生打的劑量，讓嘴巴腫得太誇張，雖然林襄用幽默的口吻來說明，但看在醫師眼裡卻只能搖頭，醫師提醒，坊間有很多醫療糾紛都是和舒眠麻醉有關，診間院內有沒有麻醉相關的醫護人員在場，民眾也需要審慎評估，且醫師再三強調，醫美還是醫療行為，務必要審慎評估。
整起事件，宋奉宜醫師慎重提醒，不應該把「醫美」當成商業行為，本質來看還是醫療行為，試想，民眾生病開刀動手術會評估醫師能力技術，價格不會擺在第一位，但選擇醫美診所，價格卻成為優先考量，當醫美淪為價格戰，醫師的技術、醫材品質、醫療規格等都會讓醫美品質出現變化。