台積電攜電子股向上攻擊！台股終場上漲263點、再創收盤新高

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資金持續回流到電子股，電子成交比重放大到68%。權值股紛紛創下新高價位，權王台積電，今日除息3.5元，一開盤就跳空以923元開出，秒填息，盤中一度衝上935元、上漲29元，再創新天價，市值也突破24兆元，衝達24兆2492億元，可惜隨後遇到獲利了結賣壓，終場上漲13元、收在919元，再創歷史收盤新高，貢獻大盤指數有100點，也就是說今日有38%的漲點是台積電貢獻的，跟前幾天相比下降不少；鴻海也同步走強，最高一度上漲7.5元、來到191元，再創2008年、也就是16年以來新高，終場上漲4.5元或2.4%，收在192元，貢獻大盤指數有18點；聯發科表現最為強勁，終場上漲85元或6.5%，收在1385元，再創歷史新天價，貢獻大盤指數就有40點。
電子權值股的領軍下，也帶動相關族群走高，首先是AI概念股，類股指數上漲2.5%，位居今日漲幅排行亞軍，京元電子上漲將近8%，譜瑞-KY上漲逾9%，緯穎上漲逾4%，英業達、和碩、奇鋐、廣達、智原上漲逾3%。
半導體族群也同步走高，類股指數上漲1.6%，位居今日漲幅排行第四名，穎崴、精材亮燈漲停，其中穎崴來到993元，再創歷史新高，成為準千金股的一員；采鈺開高走高、逼近漲停，上漲逾9%，京元電子、力旺上漲逾7%，瑞耘上漲逾3%。
此外，蘋果光也持續發光，蘋果稍早前公布，要將人工智慧聊天機器人「ChatGPT」，納入iPhone、iPad和Mac產品中。有消息人士指出，ChatGPT的母公司「OpenAI」，一開始將不會付錢給蘋果電腦。多檔台廠個股攻上漲停，包括正崴、新日興、光洋科、及成、益登、訊芯-KY、精材、穩懋、全新，貿聯-KY上漲逾7%，宏捷科上漲逾6%，瑞昱上漲將近6%。
不讓電子股專美於前，非電族群由電線電纜股領漲，類股指數上漲2.6%，位居漲幅冠軍，玖鼎電力亮燈漲停、來到118元，華城上漲逾6%，亞力上漲逾4%，士電上漲逾3%，中興電上漲逾2%。