三上悠亞親揭「色淫師」惡行！拿藝術為藉口情勒：超越藝術邊界了
日本知名前AV女優三上悠亞去年引退後，積極發展演藝事業，她在近日參加日本綜藝活動時，分享自己過去曾受一名知名攝影師性騷擾的經驗，提到當時攝影師要求2人進行單獨裸拍，坦言：「他越過藝術界線了！」
記者楊慧玲／綜合報導
三上悠亞在日本綜藝《岩倉與吉住》中提到，由於自己過去在性有關的產業工作，因此對於性騷擾的標準相對會比較寬鬆。但即便如此，三上悠亞還是遇到了性騷擾事件，坦言自己遭遇過2次讓她感到不舒服的經驗。
三上悠亞表示，某次她與一名知名攝影師合作拍攝照片時，因為對方是一名拍攝裸體聞名的攝影師，在大家都說：「這是一個非常棒的工作，應該要接」的情況下，三上悠亞決定接下這份工作，並且進行了2人的單獨裸體拍攝。
未料，在工作期間，三上悠亞一直感受到對方在刻意越界，同時還有一些不妥當的情況發生。對於此事，主持人吉住坦言：「如果攝影師堅持這是『藝術』，我們就很難為自己平反了！」三上悠亞聽完後也苦笑表示：「對啊！但當時覺得他已經越過藝術界線了。」
※【NOWnews 今日新聞
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