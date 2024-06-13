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蔡允潔生完小孩超怕開機「半年才1次」　尪怒：身材好我都用不到

▲蔡允潔和老公一起出席，透露自己害怕性生活，老公為此生氣：「我都用不到。」（圖／富士豬排提供）
▲蔡允潔和老公一起出席，透露自己害怕性生活，老公為此生氣：「我都用不到。」（圖／富士豬排提供）

記者林奕如／台北報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年5月和老公結婚，年底生下一個女兒，她今（13）日出席豬排開幕慶，坦言生完小孩之後害怕「開機」，導致夫妻「性致」缺缺，半年才行房一次，「我會很害怕，老公用了半罐潤滑液，要進去就乾了，沒辦法放鬆。」為此老公有點生氣，「妳身材這麼好也沒用很可惜，我都用不到。」

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蔡允潔透露，之前交往幾任男友，對於性生活就滿害怕，不是針對老公本人，尤其這次生完小孩之後，更怕行房，她說：「已經恐懼到，他要摸我都不行，大家都說我老公很可憐。不能用看片子方式，我不會阻止他，我也可以買玩具輔助。」眾人說這真的是比悲傷更悲傷的事。

▲謝金晶、安妮、黃露瑤、賴慧如。（圖／富士豬排提供）
▲謝金晶（左起）、安妮、黃露瑤、賴慧如大聊感情事。（圖／富士豬排提供）
一旁好友賴慧如則表示，「我要怎麼幫她，這是很自然事情，妳要改變自己，才能維持夫妻情趣。」賴慧如則分享自己維持夫妻關係的方法，「老公很幽默中二，會講一些好笑的話，相處會很開心，互動很自然。」她更自嘲，「畢竟我已經結過兩次婚了。」

賴慧如再婚原本預計不辦婚禮，但參加完書偉、謝京穎婚禮有改觀，先從拍婚紗照開始，也把70歲阿嬤找來一起穿白紗，拍全家福圓夢。至於第二胎計畫，她說，小孩說想要有弟妹，但現在她跟老公完全連想沒有想，等3、4年之後再說。

好友群中還有謝金晶、黃露瑤是單身，謝金晶表示先玩好友們的小孩再說，黃露瑤則是想生沒對象，「我想看我爸抱小孩，每次他抱小孩覺得很喜歡，也想生一個給他抱孫。」

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