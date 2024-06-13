金曲35／李玟逝世將1年！30年摯友王力宏獻唱組曲嘆：心情複雜
《第35屆金曲獎》將於6月29日在台北小巨蛋隆重登場，曾兩度入圍「最佳國語女演唱人獎」的李玟，在華語樂壇及國際間的影響力不容忽視，除了有多首經典歌曲之外，還是第一位站上奧斯卡頒獎典禮表演的華裔歌手，當年的演出震撼國際，至今仍是歌迷朋友記憶中難以忘懷的經典，這次頒獎典禮橋段，由王力宏來演唱李玟經典歌曲，讓世界見證到華語音樂的美好，他透露自己心情複雜。
記者吳昕蓓／綜合報導
今年《第35屆金曲獎》頒獎典禮中也特別安排一段演出，以緬懷大家心中永遠的華語樂壇天后，在構思節目內容時，製作單位與李玟的家人們討論後，決定由她的昔日好友王力宏擔任表演嘉賓。王力宏與李玟結識30年，兩人的交情不在話下， 對此，李玟家人也表示：「力宏算是和CoCo是同時期從美國回來發展的歌手，彼此相知相惜，由力宏來演唱，相信CoCo會非常感動。」
王力宏睽違多年再度回到金曲獎的舞台演出，將以緬懷好友的身分站上舞台表演，他表示收到邀約時心情非常複雜：「我感到非常榮幸能夠在這麼重要的舞台上，向我的好友CoCo致敬；另一方面，想到她已經離開我們，心中也充滿了悲傷。」
至於這段致敬表演的呈現方式，王力宏也透露經過來回多次與導演組的討論，希望觀眾在欣賞這段表演時，能夠回憶起李玟帶給大家的美好時光，感受李玟對音樂的無限熱情，並且永遠記住她的音樂和精神，期待和所有喜愛李玟的朋友們一起回憶她永不褪色的經典。