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影／拍到了！柯建銘不甩立院協商　直播鏡頭前公然抽菸：罰金曝光

▲民進黨立委柯建銘今（13）在立院協商時，突步出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下。（圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨立委柯建銘今（13）在立院協商時，突步出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下。（圖／記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

民進黨團總召柯建銘上月底才遭檢舉在立法院的行政院長休息室抽菸，當時主管機關、台北市衛生局長陳彥元稱收到的是舊照，表示已發函請立法院或立委黃國昌辦公室提供最新檢舉照片再開罰。而今（13）天上午，柯建銘在立院參與朝野協商時，突然走出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下，引發討論。

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原PO在PTT發問「立法院內可以抽菸喔？  」檢附《NOWnews今日新聞》今早立院朝野協商YouTube影片，指出根據《菸害防制法》第18條規定，政府機關及公營事業機構所在之室內場所不能抽菸，但影片2分03秒處，卻見柯建銘在協商會議上門口吞雲吐霧。

▲柯建銘在會議門口抽菸，一團煙霧成鐵證。（圖／翻攝畫面）
▲柯建銘在會議門口抽菸，一團煙霧成鐵證。（圖／翻攝畫面）
影片中可見，原先做在立委莊瑞雄一側的柯建銘，在影片1分46秒時起身離座，緩步走到會議室門口，背對著鏡頭，將手伸進右側西裝口袋，疑似做出點菸動作，隨後離去前留下一團煙霧印證。貼文引發討論，網友紛紛留言「不易外www可以罰了嗎？」還有人虧這是民主的菸。

事實上，根據《菸害防制法》第18條規定，「政府機關及公營事業機構所在之室內場所」全面禁止吸菸，違者可處新台幣2000元至10000元罰鍰。
 

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