茶六燒肉進軍台南！全台最大間「奢華裝潢」曝光 訂位方式一次看
輕井澤集團旗下餐廳「茶六燒肉」在台中、高雄都是排隊名店，如今也正式進軍台南，令當地人興奮不已。「茶六燒肉」台南首店落腳於安平區永華路，為目前全台最大間、佔地440坪的燒肉店，並於6月18日開始試營運，尚未開幕訂位就已被秒殺，可見人氣十分驚人，在網路上更引起熱烈討論。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前發文分享，茶六燒肉堂「安平永華店」即將於6月18日試營運，期間還有優惠活動，只要單筆消費滿2000元即贈送「澳洲厚切和牛牛舌兌換劵」，數量有限送完為止。並同時曬出多張台南茶六燒肉外觀，可見內部裝潢奢華大氣，每個角落都充滿設計質感。
「台南式 Tainan Style」也曝光台南茶六燒肉訂位消息，線上訂位可提供30天內預約訂位，每日上午9時30分開放搶位，但線上訂位系統才開放不久，就已被火速搶光；若搶不到網路訂位，也可以在6月18日試營運後，嘗試用電話訂位，可能會幸運遇到零星座位釋出。
台南茶六燒肉一樣是套餐為主，主要分為「雙人套餐」與「三人套餐」，共有10款套餐可以選擇，價格約落在1580元至4680元不等。且安平永華店來限店推出「日本F1國產牛套餐」，價格落在3880元，主餐包含F1國產牛角切、F1國產肩小排、F1國產肩捲心、F1國產霜降牛、口袋牛舌，千萬別錯過。
🟡茶六燒肉堂「安平永華店」
地址：台南市安平區永華路二段551號
營業時間：上午11:00至凌晨02:00（收客至00:30）
線上訂位：https://reurl.cc/nNAxv1（每日上午9:30開放30天內訂位）
電話訂位：(06)-2951518（6月11日至17日09:30-18:00開放；6日18日起09:30-02:00開放）
每人低消200元，110公分以下兒童免低消，消費需收10％的服務費。