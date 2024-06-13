快訊／央行調升存款準備率1碼 並祭出第6波選擇性信用管制
中央銀行今（13）日召開今（2024）年第2季理監事會議，並在會後宣布政策利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別為2%、2.375%及4.25%。不過，央行祭出第6波選擇性信用管制措施，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，並調升新台幣存款準備率1碼、即0.25個百分點。
記者顏真真／台北報導
央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年以來國內通膨率緩步回降趨勢，今年下半年可望續降至近2%；此外，預期今年經濟溫和成長，國內產出缺口呈微幅負值，央行理事會認為這次維持政策利率不變，將有助整體經濟金融穩健發展，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息2%、2.375%及4.25%。
不過，今年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，致全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高。今年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢，為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，這次央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，自6月14日起實施。