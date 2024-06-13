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陳天仁吃粽子「上吐下瀉」衝急診！醫生警告1事　她嚇壞：不敢了

▲陳天仁吃完粽子「半夜上吐下瀉」衝急診！醫生聽完她說的情況當場警告1事，讓她嚇壞直呼：「再也不敢了。」（圖／陳天仁IG）
▲陳天仁吃完粽子「半夜上吐下瀉」衝急診！醫生聽完她說的情況當場警告1事，讓她嚇壞直呼：「再也不敢了。」（圖／陳天仁IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人陳天仁擁有甜美的臉蛋與穠纖合度的體態，獲得許多粉絲支持與喜愛，她在2021年閃嫁演員周孝安，讓外界都羨慕不已，不過先前兩人已證實結束婚姻關係。恢復單身的陳天仁，經常會透過社群跟粉絲們互動，也憑著好口條，時常受邀上各大綜藝節目分享生活經歷，像是近日適逢端午節，她也在《醫師好辣》節目中透露自己某次吃完冷凍粽子的超慘經驗，讓她至今依然相當難忘，並直言：「我再也不敢做這樣的事情了。」

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陳天仁在《醫師好辣》節目中透露，她非常喜歡吃阿嬤包的粽子，出社會之後更是特別喜歡，「就覺得很有家的味道。」後來打電話說完這件事，陳天仁的阿嬤便拎了20幾顆粽子到她家要給她，想說放在冰箱解凍之後隨時要吃都可以，她也感到開心不已。

▲藝人陳天仁擁有甜美的臉蛋與穠纖合度的體態，獲得許多粉絲支持與喜愛，她經常會透過社群跟粉絲們互動，也憑著好口條，時常受邀上各大綜藝節目分享生活經歷。（圖／陳天仁IG）
▲藝人陳天仁擁有甜美的臉蛋與穠纖合度的體態，獲得許多粉絲支持與喜愛，她經常會透過社群跟粉絲們互動，也憑著好口條，時常受邀上各大綜藝節目分享生活經歷。（圖／陳天仁IG）
不料，過了將近一年之後，陳天仁某天意外發現冰箱冷凍庫裡面還有3顆粽子，她也沒多想什麼就馬上解凍2顆來吃，殊不知吃完之後，在當天凌晨3點左右，她肚子突然一陣猛烈絞痛，「拉肚子、猛吐、上吐下潟都來」，讓她嚇得馬上衝到醫院去掛急診。

到醫院看醫生之後，陳天仁也向醫生坦承自己吃了去年剩下的粽子，醫生聽了便提醒她：「肉類等食物放在冷凍庫不見得會永遠保存得很好，終究都會變質的。」陳天仁頓時才知道原來是這樣，「我那時才知道這件事，後來我真的就再也不敢做這樣的事情了。」

▲▼陳天仁在《醫師好辣》節目中透露，她非常喜歡吃阿嬤包的粽子，出社會之後更是特別喜歡，「就覺得很有家的味道。」（圖／醫師好辣Youtube）
▲▼陳天仁在《醫師好辣》節目中透露，她非常喜歡吃阿嬤包的粽子，出社會之後更是特別喜歡，「就覺得很有家的味道。」（圖／醫師好辣Youtube）
 
▲▼陳天仁透露自己某天意外發現冰箱冷凍庫裡面還有3顆粽子，她馬上解凍2顆來吃，殊不知吃完後，在當天凌晨3點左右，肚子突然一陣猛烈絞痛，「拉肚子、猛吐、上吐下潟都來」，嚇得她立馬衝急診。（圖／醫師好辣Youtube）
▲▼陳天仁透露自己某天意外發現冰箱冷凍庫裡面還有3顆粽子，她馬上解凍2顆來吃，殊不知吃完後，在當天凌晨3點左右，肚子突然一陣猛烈絞痛，「拉肚子、猛吐、上吐下潟都來」，嚇得她立馬衝急診。（圖／醫師好辣Youtube）
 

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