陳天仁吃粽子「上吐下瀉」衝急診！醫生警告1事 她嚇壞：不敢了
藝人陳天仁擁有甜美的臉蛋與穠纖合度的體態，獲得許多粉絲支持與喜愛，她在2021年閃嫁演員周孝安，讓外界都羨慕不已，不過先前兩人已證實結束婚姻關係。恢復單身的陳天仁，經常會透過社群跟粉絲們互動，也憑著好口條，時常受邀上各大綜藝節目分享生活經歷，像是近日適逢端午節，她也在《醫師好辣》節目中透露自己某次吃完冷凍粽子的超慘經驗，讓她至今依然相當難忘，並直言：「我再也不敢做這樣的事情了。」
記者洪生儒／綜合報導
陳天仁在《醫師好辣》節目中透露，她非常喜歡吃阿嬤包的粽子，出社會之後更是特別喜歡，「就覺得很有家的味道。」後來打電話說完這件事，陳天仁的阿嬤便拎了20幾顆粽子到她家要給她，想說放在冰箱解凍之後隨時要吃都可以，她也感到開心不已。
不料，過了將近一年之後，陳天仁某天意外發現冰箱冷凍庫裡面還有3顆粽子，她也沒多想什麼就馬上解凍2顆來吃，殊不知吃完之後，在當天凌晨3點左右，她肚子突然一陣猛烈絞痛，「拉肚子、猛吐、上吐下潟都來」，讓她嚇得馬上衝到醫院去掛急診。
到醫院看醫生之後，陳天仁也向醫生坦承自己吃了去年剩下的粽子，醫生聽了便提醒她：「肉類等食物放在冷凍庫不見得會永遠保存得很好，終究都會變質的。」陳天仁頓時才知道原來是這樣，「我那時才知道這件事，後來我真的就再也不敢做這樣的事情了。」