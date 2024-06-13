獨行俠打出20:2攻勢快追上卻喊暫停！Doncic憤怒砸球　Kidd受質疑

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末節獨行俠打出一波20：2高潮，將一度落後21分的局面追到90：93，只落後一個球權，並且球隊抓下了防守籃板後，準備發動反擊。但Kidd此時突然主動喊暫停。他的球員也對此感到疑惑，Doncic做出砸球動作疑似在表達不滿。
暫停回來之後，塞爾提克有所反擊，Doncic沒能控制好犯規，最後被吹6犯離場。最終獨行俠在主場落敗，系列賽形成0：3落後，幾乎落入懸崖邊緣，翻盤的機會已經很小。
Kidd暫停時機有待商榷 賽後被球迷痛罵
Kidd當時叫暫停的舉動，賽後也引起討論，公平地說，獨行俠在此次暫停前的幾次進攻都無功而返，雖然塞爾提克也沒得分，不過教練希望布置一波成功的戰術，來追近比分可以理解。
但是當時塞爾提克才是更有壓力的一方，他們找不到進攻節奏，球轉移陷入停滯，大部分都在進行單打。沒理由給這支球隊暫停機會，讓他們重新意識到自己正處於領先。
賽後獨行俠球迷在社群網站上痛罵Kidd，一些評論表示：「Kidd叫暫停來阻止獨行俠隊的進攻，這真的是一個很好的策略」、「Kidd剛剛叫了NBA史上最糟糕的一次暫停」、「老實說，我仍然不敢相信Kidd在比賽比分是 93：90、小牛隊正在進攻時叫了暫停」、「小牛打出20-2的高潮時的那個暫停絕對是愚蠢的」。