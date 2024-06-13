洋基轟不停！11：5再退皇家收4連勝　「怪力男」Stanton領銜炸3轟

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本場比賽皇家推派31歲右投Dan Altavilla先發，至於洋基則派出Cody Poteet迎戰。1局上半洋基就發動攻勢，靠著Alex Verdugo得點圈有人的適時安打先拿下2分、Anthony Rizzo隨後則敲出高飛犧牲打，拿下第3分，緊接著捕手Jose Trevino敲出一發3分砲，條紋軍首局就海灌6分，也讓先發投手Altavilla僅投0.1局就被打爆退場。
Stanton5局上炸裂2分砲 個人本季第17轟出爐
比賽來到5局上半，條紋軍團繼續有攻勢，靠著「怪力男」Giancarlo Stanton一棒扛出左中外野大牆，這是一發兩分砲，飛行距離足足有449英尺之遠，個人本季第17轟出爐，洋基前5局打完就取得8：0領先。
皇家在6局下發起反擊，靠著Bobby Witt Jr.適時二壘安打在內，單局追回2分。洋基Gleyber Torres在第7局則跟上隊友開轟腳步，轟出三分彈，再度擴大領先優勢。皇家7局下靠Witt Jr.、Vinnie Pasquantino適時安打在內，單局追回3分，但後續未能再搶下分數，皇家終場就以6分之差吞敗，苦吞近期4連敗，洋基則順利收下4連勝。
「我認為比賽首局就能形成大局，對於任何人、任何球隊來說影響都是巨大的。特別是作為客場球隊，會更想要能夠先拿下分數，這樣自家的投手就可以進入到舒適的環境，變得更自由地攻擊對手的好球帶。」此戰開轟的捕手Jose Trevino說到。
而洋基總教練Aaron Boone賽後也稱讚球隊今日的發揮，「球隊今天的守備做得非常出色，無論是在外野、內野的重要位置，他們都做得很好，打擊端同樣也有所發揮，這是我們能夠贏得許多比賽的重要因素。」