《政壇旋風》總理策畫刺殺總統！金喜愛對抗：我不會讓那種事發生
韓劇《政壇旋風》由薛景求、金喜愛主演，故事講述總理朴東豪（薛景求 飾）和副總理鄭秀甄（金喜愛 飾）之間的對抗，隨著薛景求策畫刺殺總統以根除腐敗風氣，金喜愛決定計畫阻止他，並將從中奪取更大的權力，2人將陷入一場致命的政治棋局。
記者陳雅蘭／綜合報導
《政壇旋風》預告中，開頭瀰漫正副總理濃濃的火藥味，金喜愛說：「青瓦台有空缺，正在等新主人。不過，我不會讓那種事發生。」誓言阻止總理的計畫，她更大膽威脅總理：「小心點，你要是敢再靠近一步，就準備粉身碎骨，總理大人。」
飾演總理的薛景求則不甘示弱回應，他說：「我就是要做到比妳多一步，因為我無法忍受這個世界的醜惡，也無法忍受被不義之輩統治。跟我一起，下地獄！」主視覺海報中則預示爭奪「總統空缺」的高風險對決，薛景求與金喜愛準備把觀眾拉入一場充滿陰謀和背叛的旋風中。
然而，這場鬥爭不只是單純的政治角力，總統被刺殺僅僅是個開始，隨著薛景求、金喜愛之間的仇恨、他們動用的手中所有資源，包含各種權利，甚至牽連到第一夫人，將一直延伸到公眾輿論跟法庭上。
《政壇旋風》影集資訊
導演：金容完
編劇：朴倞秀
主演：薛景求、金喜愛
上線日：6月28日