限縮第2戶房貸打不到新青安 楊金龍：央行不會越俎代庖
中央銀行今（13）日召開第2季理監事會，並3度調高存款準率1碼，再祭出第6波選擇性信用管制措施，調降8縣市自然人第2戶房貸成數上限至6成。央行總裁楊金龍表示，這次要給市場的訊息重點在房地產，不是通膨，調升存準率對通膨也有抑制作用。不過，由市場質疑這波房價上漲是新青安造成，央行限縮第2戶貸款根本沒用。他說，財政部長莊翠雲是央行常務理事，她也說明會與公股有配套措施，有什麼漏洞，這是財政部職責，我們會注意，但「不會越俎代庖」。
記者顏真真／台北報導
央行表示，自2020年12月以來，5度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，有助銀行降低不動產授信風險，且不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。不過，今年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，致全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高。今年6月新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款，最高成數上限7成實施以來，自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之撥款金額呈增加趨勢。
為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，央行這次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、新竹縣及新竹市，並自明日起實施。
不過，外界認為這波房價飆漲是新青安造成，央行限制第2戶房貸成數，對新青安根本沒影響？對此，楊金龍表示，央行的任務是維持金融穩定，「房價」並不在其中，央行利率政策也是針對通膨，只是利率也會影響到房地產，央行對「房價」的關心主要在於對金融穩定的影響，關注的重點在於金融機構不動貸放款的集中度。
此外，楊金龍還說，新青安是財政部提出的政策，財政部長也是央行的常務理事，她在會議中也有說明，與公股銀行會有配套措施，新青安立意是良善的，至於有什麼漏洞，這是財政部的職責，「比較不會越俎代庖」。
他並強調，央行這次推出第6波選擇性信用管制措施，並提升存準率1碼，是要給市場的訊息「這次重點還是在房地產，不是通膨」，但對通膨也有抑制作用，用存準率透過量的管理，對房地產健全會有幫助。